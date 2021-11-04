板橋成都陸橋5日拆大梁 四川路一段將從夜間封閉至清晨

新北近年積極拆除使用率低的陸橋，打造更好行人空間及市容，新北工務局指出，板橋成都陸橋將於5日夜間11時起至翌日上午6時進行大梁拆除工程，屆時也將封閉板橋區四川路一段、華興街及成都街部分路段，提醒民眾提早改道。

養工處說明，成都陸橋現況使用率低，且樓梯墩柱占據大部分人行道空間，為還給行人友善通行環境，將進行拆除工程，大梁拆除期間，將封閉板橋區四川路一段（館前東路至忠孝路範圍）、華興街（貴興路至四川路一段範圍）及成都街（重慶路至四川路一段範圍）雙向車道。

養工處提醒，大梁拆除工程將於11月5日夜間11時起至翌日上午6時進行，封閉階段請民眾避免進入工區，並依照義交指揮配合改道事宜，也可提前改由忠孝路、重慶路及中山路一段通行。

工務局強調，成都陸橋拆除是依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序通過評估，由養工處、交通局及板橋區公所邀集地方民意代表、里長及附近學校會勘取得共識，並試辦封閉改變民眾通行習慣，同時蒐集民眾意見，在無具體反對意見後，才進行拆除工程。