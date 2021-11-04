快訊

基本工資補貼拍板 9、10月營業額衰退20％可申請

柯文哲怎麼投四大公投？「藻礁投賭爛票、一定不讓萊豬進」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋成都陸橋5日拆大梁 四川路一段將從夜間封閉至清晨

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
板橋成都陸橋將於11月5日夜間11時起至翌日上午6時拆除，這是今年拆除的第9座人行陸橋，也是新北市升格以來拆除的第39座，拆除後全市將剩下115座人行陸橋。圖／新北市工務局提供
板橋成都陸橋將於11月5日夜間11時起至翌日上午6時拆除，這是今年拆除的第9座人行陸橋，也是新北市升格以來拆除的第39座，拆除後全市將剩下115座人行陸橋。圖／新北市工務局提供

新北近年積極拆除使用率低的陸橋，打造更好行人空間及市容，新北工務局指出，板橋成都陸橋將於5日夜間11時起至翌日上午6時進行大梁拆除工程，屆時也將封閉板橋區四川路一段、華興街及成都街部分路段，提醒民眾提早改道。

養工處說明，成都陸橋現況使用率低，且樓梯墩柱占據大部分人行道空間，為還給行人友善通行環境，將進行拆除工程，大梁拆除期間，將封閉板橋區四川路一段（館前東路至忠孝路範圍）、華興街（貴興路至四川路一段範圍）及成都街（重慶路至四川路一段範圍）雙向車道。

養工處提醒，大梁拆除工程將於11月5日夜間11時起至翌日上午6時進行，封閉階段請民眾避免進入工區，並依照義交指揮配合改道事宜，也可提前改由忠孝路、重慶路及中山路一段通行。

工務局強調，成都陸橋拆除是依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序通過評估，由養工處、交通局及板橋區公所邀集地方民意代表、里長及附近學校會勘取得共識，並試辦封閉改變民眾通行習慣，同時蒐集民眾意見，在無具體反對意見後，才進行拆除工程。

養工處表示，成都陸橋是今年拆除的第9座、新北升格以來拆除的第39座人行陸橋，拆完後全市將剩下115座人行陸橋，預估年底前還會再拆除今年最後一座三重區明德陸橋，並持續針對使用率低的陸橋辦理評估作業。

板橋成都陸橋將於11月5日深夜11時到次日6時拆除，將封閉四川路一段、華興街及成都街部分路段，提醒民眾避免進入工區，並提早改由忠孝路、重慶路及中山路一段通行。圖／新北市工務局提供
板橋成都陸橋將於11月5日深夜11時到次日6時拆除，將封閉四川路一段、華興街及成都街部分路段，提醒民眾避免進入工區，並提早改由忠孝路、重慶路及中山路一段通行。圖／新北市工務局提供

人行道

延伸閱讀

豬價下降 成都「香腸街」飄香

板橋將新設第2座運動中心 落腳光復高中

板橋要蓋「新北小巨蛋」籃球館預計可容1.2萬人

停工五年 鄉林成都大案復工

相關新聞

8年5萬戶社宅跳票 當初怎訂？柯文哲:張景森告訴我的

台北市長柯文哲今赴北市議會進行專案報告並備質詢，議員汪志冰質詢時提到，柯文哲從8年5萬戶至今只有1萬8000多戶，還需要...

何博文露疤痕談不當兵原因 侯友宜:不過問別人隱私

新北市議員何博文日前在議會質詢時，要求新北市長侯友宜對共機擾台一事表態，雙方互嗆，何博文遭網友起底沒服過兵役。國民黨團書...

漲租金？北市社宅成本逐年增高 柯文哲:比市價低就好

台北市長柯文哲今赴北市議會進行專案報告並備質詢，議員秦慧珠指出，北市社宅成本高漲，北市府及納稅人未來需貼補的費用也會增加...

板橋成都陸橋5日拆大梁 四川路一段將從夜間封閉至清晨

新北近年積極拆除使用率低的陸橋，打造更好行人空間及市容，新北工務局指出，板橋成都陸橋將於5日夜間11時起至翌日上午6時進...

某議員提核廢處置稱「可放我家」 柯文哲:不可能

台北市長柯文哲今早在廣播節目專訪時表態反對重啟核四，北市議員林穎孟質詢時，提到有某議員曾在社群平台中說「核廢料可以放我家...

不用抽就有！新北圖書館推「振心閱讀」將知識變現

沒抽中任何加碼券別灰心！新北市立圖書館11至12月推出不用抽就有的「振心閱讀」活動，將每人借書冊數提高至30冊，且借閱累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。