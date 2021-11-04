新店大鵬抽水站施工 秀朗橋往台北匝道交管封閉2天

新店區大鵬抽水站新建工程將於11月6日上午8點動工，新北市交通局提醒，因應施工，秀朗橋下台北市匝道將於6、7兩日進行封閉，提醒民眾行經工區時減速慢行，遵行相關指示行駛並遵照交管人員及安全設施指示行車，以維交通安全。

交通局交通安全科科長林昭賢說，由水利局承作的新店區大鵬抽水站新建工程，工程範圍含括新店區環河路、中正路及大鵬橫移門便道，本過路段箱涵工程工期300天，因工程區域車流量大，為降低交通衝擊，道路工程分為12階段施工。

林昭賢指出，配合11月6日上午8時起動工，秀朗橋下台北市匝道也將自6日上午8時起封閉至隔（7日）日晚間12時止，請用路人注意並提前改道。

交通局表示，後續階段辦理環河路箱涵明挖，預計影響環河路由台北市往新店方向直行及左轉中正路的車流，請用路人注意，另請秀朗橋下環河路匝道往台北方向的車輛需配合匝道儀控管制，小心行駛及減速慢行。