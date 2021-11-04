北市第2屆職場性別平等認證 邀企業申請共同努力

台北市長柯文哲105年簽署加入Cities for CEDAW Campaign，北市勞動局即積極推動「職場性別平等認證」，並於109年完成首創第一屆企業認證評選及授證，勞動局長陳信瑜表示，今年11月25日將授證第二屆認證合格名單，歡迎企業踴躍申請。

陳信瑜指出，今年度評選作業緊鑼密鼓進行中，預計11月公布第二屆認證合格企業名單， 25日於台北市政府一樓大廳舉辦記者會暨授證，並播出職場性別平等認證宣導片，廣邀致力推動職場性別平等事業單位一起共襄盛舉。

陳信瑜說，勞動局依據去年指標認證推動經驗，滾動式修正指標同時將「促進多元性別平等相關作為或措施」納為明年(111年)認證指標，在指標細項評核分數、標準上也會微幅調整。

陳信瑜提醒，明年想申請認證的事業單位關注勞動局官網最新消息，或電洽台北市政府勞動局02-27208889分機7023；另為增進民眾及事業單位認識並重視「防制就業歧視」及《性別工作平法》議題，歷年來編製相關專刊及宣導摺頁，放置在勞動局網站/影音書冊/文宣品及出版品/職場平等專區，事業單位可隨時上網參閱。