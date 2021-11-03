新北八大復業開放申請 消費者需打疫苗才能光顧

因應新冠疫情趨緩且國內第一劑接種率已達七成，中央流行疫情指揮中心宣布自11月2日起，八大行業符合防疫管理可有條件的開放營業。新北市經發局今表示，八大包括舞場、三溫暖等行業採復業申請制，從業人員需至少完成接種1劑疫苗滿14天等條件才能復業。另要求進入八大場所消費者，應提供至少接種1劑疫苗證明且滿14天。

新北經發局長何怡明表示，本次中央開放的八大行業(含舞廳、舞場、三溫暖、酒家、酒吧、特種咖啡茶室等)，新北共計有68家，市府先行受理無陪侍服務的業者申請復業，經審核後業者須將核准公文張貼於營業場所明顯處，即可營業。

另依照中央防疫管制措施規範，業者須執行實聯制、量測體溫等共通原則，且從業人員至少完成接種1劑疫苗滿14天等，首次服務前應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。另復業後從業人員如未完整接種2劑疫苗者，須每週1次快篩或PCR檢驗。同時也要求進入八大場所之消費者，應提供至少接種 1 劑疫苗證明且滿14天證明。