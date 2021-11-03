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淡北道路興建案 侯友宜盼中央盡快核定通過

中央社 / 新北3日電
新北市長侯友宜今日赴新北議會備詢。圖／記者劉懿萱攝影
新北市長侯友宜今日赴新北議會備詢。圖／記者劉懿萱攝影

針對興建淡北道路，新北市議員蔡錦賢今天在議場質詢時要求「中央不補助、市府自己來」；市長侯友宜答詢表示，盼中央盡快核定通過，不論補助多少經費，新北都會盡力去做。

侯友宜下午赴新北市議會市政總質詢，無黨團結聯盟議員蔡錦賢指出，淡北道路開發案去年1月通過環評淡水需要淡北道路，淡水、八里、三芝、石門民眾都百分之百贊成，如中央不補助，市府應編列預算自己做。

侯友宜答詢時說，他也認為淡北道路應該要做，對淡水人來說是救命道路，雙北應以專業來共同面對問題，解決民眾疑慮，現階段已經通過環評，希望中央盡速核定，不論補助多少經費，新北都會盡力去做。

此外，無黨團結聯盟議員蔡錦賢、游輝宂齊聲呼籲市府成立體育局。侯友宜表示，體育處目前雖然附屬在教育局，但人力、經費都有持續增加，待時機更成熟就能催生成立體育局。

侯友宜 淡水 環評

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