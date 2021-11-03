快訊

10萬包養酒店妹！純情男遭設局殺害 胸前綁石頭空磚棄屍

中國軍事威脅擴大 澳洲如何與美同盟共同抗衡？

金山流蘇、杜鵑公園公廁啟用 甘藷、杜鵑造型有特色

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
金山流蘇、杜鵑公園公廁啟用，甘藷、杜鵑造型有特色。圖／金山區公所提供
金山流蘇、杜鵑公園公廁啟用，甘藷、杜鵑造型有特色。圖／金山區公所提供

新北市金山區流蘇公園及杜鵑公園因為多為長者及孩童使用，在地居民持續反映有公廁需求，為顧及公園美觀及在地特色，去年5月進行2座特色公廁規畫興建，受疫情影響延至今年11月才開放，特色造型打破一般民眾對公廁刻板印象。

金山區長廖武輝今天表示，流蘇公園特色公廁外觀設計以金山在地農特產甘藷為發想，形狀色調參考在地盛產的台農57號及台農66號甘藷，並佐以綠葉造型相襯。

另外，杜鵑公園特色公廁外觀以金山盛產全國第一的杜鵑為主題，於公廁中心處設計仿杜鵑花朵造型之鋼構意象棚架，與公園內的杜鵑花互相呼應，使公廁能與周遭環境兼容，塑造具地方特色的鄰里風貌。

金山區美田里長黃賜福及金美里長蔡龍豪均表示，重畫區新建的流蘇公園及杜鵑公園自完工啟用後，陸續接獲民眾反映沒有公共廁所，行動不便年長者及家長帶小朋友在公園親子互動不便，皆希望公所能在公園打造公廁提供友善環境，流蘇公園及杜鵑公園特色公廁啟用不但解決民眾需求問題，特色造型規畫也替公園達到景觀加分的效果。

金山流蘇、杜鵑公園公廁啟用，甘藷、杜鵑造型有特色。圖／金山區公所提供
金山流蘇、杜鵑公園公廁啟用，甘藷、杜鵑造型有特色。圖／金山區公所提供
金山流蘇、杜鵑公園公廁啟用，甘藷、杜鵑造型有特色。圖／金山區公所提供
金山流蘇、杜鵑公園公廁啟用，甘藷、杜鵑造型有特色。圖／金山區公所提供
金山流蘇、杜鵑公園公廁啟用，甘藷、杜鵑造型有特色。圖／金山區公所提供
金山流蘇、杜鵑公園公廁啟用，甘藷、杜鵑造型有特色。圖／金山區公所提供

杜鵑 金山

延伸閱讀

金山危險路口新增號誌 有效降低事故發生

影／萬金石馬拉松賽金山賽道曝光 會跳舞的波浪大道

新北金山中正路、中華路口易出車禍 增設紅綠燈保安全

金山區長、議員扮魷魚遊戲 義賣口罩捐4國小營養午餐

相關新聞

終於！「台北熊好券」預算通過 11月5日上午公開抽獎

台北市「台北熊好券」墊付案，因預算程序爭議上個月8日延宕至今，其中市集券、饗購券共5億元預算，連同1500元敬老儲值金的...

北市熊好券政黨協商挾敬老金自治條例 藍黨團闖關失敗

台北市「台北熊好券」墊付案，今交付政黨協商，國民黨團將已暫擱多時的「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」一併在政黨協商中討論...

晚了近一個月 台北熊好券墊付案終於在議會通過

台北市「台北熊好券」墊付案，因預算程序爭議上個月8日延宕至今，其中市集券、饗購券共5億元預算，連同1500元敬老儲值金的...

北市火災預防自治條例初審通過 新增7條「錢櫃條款」

北市在錢櫃大火事件後，著手修訂「台北市火災預防自治條例」，新增7條「錢櫃條款」，明定一定規模以上之特定場所，消防安全設備...

新北農會與新社農會合作 推廣四季行遊程

新北農會文山農場與台中市新社區農會合作，一同推廣漫遊新社四季行遊程，將帶領遊客走訪新社休閒樂活店家、景點、參與DIY活動，並且推出採果嚐鮮農村體驗，希望讓旅客悠遊新社春、夏、秋、冬，感受四季不同的面貌!

疫情悶好久 汐止長輩開心解封「動健康」

因為疫情的關係，鄰里活動中心暫時封閉，許多課程也停擺，現在疫情趨緩，悶了快五個月的長輩們，終於可以出來動一起，汐止區大同里銀髮俱樂部，恢復上課，悶好久的長輩出來跳舞做操運動，加強肌耐力，都很開心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。