金山流蘇、杜鵑公園公廁啟用 甘藷、杜鵑造型有特色

新北市金山區流蘇公園及杜鵑公園因為多為長者及孩童使用，在地居民持續反映有公廁需求，為顧及公園美觀及在地特色，去年5月進行2座特色公廁規畫興建，受疫情影響延至今年11月才開放，特色造型打破一般民眾對公廁刻板印象。

金山區長廖武輝今天表示，流蘇公園特色公廁外觀設計以金山在地農特產甘藷為發想，形狀色調參考在地盛產的台農57號及台農66號甘藷，並佐以綠葉造型相襯。

另外，杜鵑公園特色公廁外觀以金山盛產全國第一的杜鵑為主題，於公廁中心處設計仿杜鵑花朵造型之鋼構意象棚架，與公園內的杜鵑花互相呼應，使公廁能與周遭環境兼容，塑造具地方特色的鄰里風貌。