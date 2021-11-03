金山流蘇、杜鵑公園公廁啟用 甘藷、杜鵑造型有特色
新北市金山區流蘇公園及杜鵑公園因為多為長者及孩童使用，在地居民持續反映有公廁需求，為顧及公園美觀及在地特色，去年5月進行2座特色公廁規畫興建，受疫情影響延至今年11月才開放，特色造型打破一般民眾對公廁刻板印象。
金山區長廖武輝今天表示，流蘇公園特色公廁外觀設計以金山在地農特產甘藷為發想，形狀色調參考在地盛產的台農57號及台農66號甘藷，並佐以綠葉造型相襯。
另外，杜鵑公園特色公廁外觀以金山盛產全國第一的杜鵑為主題，於公廁中心處設計仿杜鵑花朵造型之鋼構意象棚架，與公園內的杜鵑花互相呼應，使公廁能與周遭環境兼容，塑造具地方特色的鄰里風貌。
金山區美田里長黃賜福及金美里長蔡龍豪均表示，重畫區新建的流蘇公園及杜鵑公園自完工啟用後，陸續接獲民眾反映沒有公共廁所，行動不便年長者及家長帶小朋友在公園親子互動不便，皆希望公所能在公園打造公廁提供友善環境，流蘇公園及杜鵑公園特色公廁啟用不但解決民眾需求問題，特色造型規畫也替公園達到景觀加分的效果。
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