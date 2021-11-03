汐止防汛道停車秩序亂 地方盼規劃停車格

汐止區鄉長地區雖然大部分都傳統社區，不過，因為，週邊都沒有停車場，所以，不少民眾會把車子停在新長安橋下的防汛道路，只是停車秩序雜亂，所以，今(3)日新北市議員張錦豪就邀請相關單位現場會勘，討論畫設車格，讓停車更有秩序。

鄉長里長曾俊華說，鄉長里自從長安橋封閉後，很多車子都沒地方停，尤其在鄉友鄉轉角，車子要會車真的很困難，所以，有想說在鄉友街那裡畫紅線，而車子就集中停在新長安橋下的防汛道路，今天請議員來協助解決停車問題，是不是防汛道路可以開放停車，紓解里內停車位一位難求的問題。

新北市議員張錦豪指出，鄉長里這邊都是傳統社區，那許多民眾一直以來都會將車子停在比較沒人管理的防汛道路上，三不管地帶，再加上依法規來講屬於防汛道路是禁止進入不能停車，只是主管單位並沒有做強制的路阻，再加上最近有一些檢舉案，所以，民眾希望規劃停車格，讓停車合法化。

張錦豪表示，今天會勘後，十河局表示要在防汛道路上畫標線或是停車格，必須由新北市政府養工處接手去管理維護，只是因為今天養工處並沒有出席，未來會再跟相關單位溝通協調，是不是可以在防汛道路規劃停車格，讓附近居民可以停車，同時也兼顧防汛功能。