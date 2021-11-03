淡水中正東路地下機車道危險 單車與機車要分流

住在新北市淡水區擅長台灣常民史的金鼎獎作家陳柔縉，騎乘自行車在中正東路地下機車道前不明原因被後方外送機車追撞，經過送醫三天搶救後身亡，交通部公路總局會勘將把地下道取消自行車進入，引導由紅樹林捷運站後方的河岸自行車道行駛，單車與機車分流，以保安全。

八勢里長沈欽裕表示，其實在紅樹林往三芝方向這個路段，因為從原本的三線道增加到五線道，馬上又分成往淡水與三芝各2線與3線道，過去針對道路線型也更改了許多次，而現在機車往淡水則是要靠右走地下道，而這地下道標示上，自行車是可以行走，五線道的最外側也是機車與自行車共用車道，也造成許多因為速差而發生機車與自行車的車禍意外。

公路總局第一工程處交管中心主任巫清煒表示，經過會勘之後，會在八勢一街路口增加道路分流方向改善標示，另外在機車地下道入口前，將旁邊的人行道空間，改成行人自行車共用車道，未來會引導自行車，從旁邊的人行道騎乘往三芝方向，而在台綜院前方的道路標示也會加強改善。

另外針對往淡水方向的地下道目前是自行車與機車共用，看似相當危險，未來也會與新北市政府協調，將地下道取消自行車進入，引導由紅樹林捷運站後方的河岸自行車道行駛，才能夠保障自行車騎士的用路安全。