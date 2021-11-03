淡水水資中心放流口惡臭 地方盼規劃人工溼地

新北市淡水區沙崙海岸旁的水資源回收中心，地方長期反映排水管流出的汙水傳出惡臭。新北市議員鄭宇恩現地勘查，就發現排出泥黃色的汙水，更出現大量死魚。因此，市議員鄭宇恩要求環保局取樣送檢，應該盡速展開人工溼地的規劃，並改變放流口位置，以降低汙水對出海口及沙崙海水浴場周遭水域的衝擊。

淡水水資源回收中心目前所在的海埔地，是當時營建署造鎮時為了設置汙水處理設施及焚化爐填海造陸所生的用地，在這塊用地的周邊除了海堤、自行車道、另外還有許多大排水溝排放口。

市議員鄭宇恩指出，水利局應該要積極研議就廠區內的範圍規劃人工溼地，將放流水水質再淨化，也能作為緩衝空間，並且將放流口改至西側海堤，避免汙水直接排放入海衝擊公司田溪河口及海洋生態，未來沙崙海水浴場也才有機會在水質許可的情況下恢復開放。

短期可以先針對公司田溪的水質定期的採檢取樣，並且運用現有的空地先設置一個小型的人工溼地，未來新廠區的規劃則可以將濕地設施一併納入設計。

長期關注公司田溪流域生態棲地的陳江河老師則表示，從現場魚屍都是耐污染的吳郭魚來看，造成原因真的要嚴加調查；而淡水水資源回收中心雖然是三級處理，但目前水質採檢項目並未針對像是環境賀爾蒙等訂定排放標準，但這些污染物對生態系還是會造成影響，若能透過人工濕地將放流水進行天然的曝氣、淨化後再排放，對周邊水域水質的影響可以降至最低，同時兼具營造優質水域生態景觀與生物棲息環境。

且近幾年各地污水處理設施規劃也都會一併納入人工溼地的設置，市議員鄭宇恩也希望淡水水資源回收中心應該也要朝這個方向來規畫。