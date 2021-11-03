快訊

10萬包養酒店妹！純情男遭設局殺害 胸前綁石頭空磚棄屍

中國軍事威脅擴大 澳洲如何與美同盟共同抗衡？

疫情悶好久 汐止長輩開心解封「動健康」

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同里銀髮俱樂部恢復上課，悶好久的長輩出來跳舞做操運動，加強肌耐力，都很開心。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同里銀髮俱樂部恢復上課，悶好久的長輩出來跳舞做操運動，加強肌耐力，都很開心。 圖／觀天下有線電視提供

因為疫情的關係，鄰里活動中心暫時封閉，許多課程也停擺，現在疫情趨緩，悶了快五個月的長輩們，終於可以出來動一起，汐止區大同里銀髮俱樂部，恢復上課，悶好久的長輩出來跳舞做操運動，加強肌耐力，都很開心。

大同里長黃翠華指出，自從疫情嚴峻以來，五月份以來，大同里活動中心的各個班都全面停止，現在疫情趨緩才陸陸續續再開班，恢復上課每位長輩們來到這裡都好開心，每位長輩來都很熱絡，看到對方都好心，也呼籲所有大同里的里民，歡迎到活動中心一起參與銀髮族俱樂部的活動。

民眾說，因為疫情期間活動中心都沒開，所以，都沒出來，現在一開大家都來真的很開心，趕快來參加，大家團體運動，健康安全。

因為，長輩悶在家太久沒動，所以，老師也強調，人就像機器一樣，如果久沒去動的話，就會退化甚至生鏽，所以，其實運動是要持續的，因為，在持續的運動中心可以讓肌力持續增長，因此，特別準備健康運動課程，再重新訓練長輩的肌耐力，讓他們更健康。

疫情 汐止 銀髮族

延伸閱讀

疫情降溫人潮回流 北市警擴檢營業處籲落實防疫勿酒駕

人車爭道危險 汐止中興路181巷盼畫人行道

上千苗木送鄉長里 汐止荷花池加強綠美化

汐止自行車租借站要遷 相中抽水站前綠帶

相關新聞

終於！「台北熊好券」預算通過 11月5日上午公開抽獎

台北市「台北熊好券」墊付案，因預算程序爭議上個月8日延宕至今，其中市集券、饗購券共5億元預算，連同1500元敬老儲值金的...

北市熊好券政黨協商挾敬老金自治條例 藍黨團闖關失敗

台北市「台北熊好券」墊付案，今交付政黨協商，國民黨團將已暫擱多時的「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」一併在政黨協商中討論...

晚了近一個月 台北熊好券墊付案終於在議會通過

台北市「台北熊好券」墊付案，因預算程序爭議上個月8日延宕至今，其中市集券、饗購券共5億元預算，連同1500元敬老儲值金的...

北市火災預防自治條例初審通過 新增7條「錢櫃條款」

北市在錢櫃大火事件後，著手修訂「台北市火災預防自治條例」，新增7條「錢櫃條款」，明定一定規模以上之特定場所，消防安全設備...

新北農會與新社農會合作 推廣四季行遊程

新北農會文山農場與台中市新社區農會合作，一同推廣漫遊新社四季行遊程，將帶領遊客走訪新社休閒樂活店家、景點、參與DIY活動，並且推出採果嚐鮮農村體驗，希望讓旅客悠遊新社春、夏、秋、冬，感受四季不同的面貌!

疫情悶好久 汐止長輩開心解封「動健康」

因為疫情的關係，鄰里活動中心暫時封閉，許多課程也停擺，現在疫情趨緩，悶了快五個月的長輩們，終於可以出來動一起，汐止區大同里銀髮俱樂部，恢復上課，悶好久的長輩出來跳舞做操運動，加強肌耐力，都很開心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。