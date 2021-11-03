疫情悶好久 汐止長輩開心解封「動健康」
因為疫情的關係，鄰里活動中心暫時封閉，許多課程也停擺，現在疫情趨緩，悶了快五個月的長輩們，終於可以出來動一起，汐止區大同里銀髮俱樂部，恢復上課，悶好久的長輩出來跳舞做操運動，加強肌耐力，都很開心。
大同里長黃翠華指出，自從疫情嚴峻以來，五月份以來，大同里活動中心的各個班都全面停止，現在疫情趨緩才陸陸續續再開班，恢復上課每位長輩們來到這裡都好開心，每位長輩來都很熱絡，看到對方都好心，也呼籲所有大同里的里民，歡迎到活動中心一起參與銀髮族俱樂部的活動。
民眾說，因為疫情期間活動中心都沒開，所以，都沒出來，現在一開大家都來真的很開心，趕快來參加，大家團體運動，健康安全。
因為，長輩悶在家太久沒動，所以，老師也強調，人就像機器一樣，如果久沒去動的話，就會退化甚至生鏽，所以，其實運動是要持續的，因為，在持續的運動中心可以讓肌力持續增長，因此，特別準備健康運動課程，再重新訓練長輩的肌耐力，讓他們更健康。
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