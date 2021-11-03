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新北農會與新社農會合作 推廣四季行遊程
新北農會文山農場與台中市新社區農會合作，一同推廣漫遊新社四季行遊程，將帶領遊客走訪新社休閒樂活店家、景點、參與DIY活動，並且推出採果嚐鮮農村體驗，希望讓旅客悠遊新社春、夏、秋、冬，感受四季不同的面貌！
台中市新社區農會為了推廣四季行遊程，與文山農場舉辦記者會，包括立委江啟臣、新北市農會總幹事楊棟樑都特地到場幫忙行銷。
現場也教來賓製作泡菜，利用將酸酸甜甜的醬汁與杏苞菇、小黃瓜、紅蘿蔔等涼拌菜充分拌勻，就完成！想要知道好吃的秘訣，現在只要走一趟台中新社，就可以自己DIY！
新社區農會總幹事羅文正表示，新社一年四季有多變的風情，不管是新鮮蔬果、美麗花季或是秘境賞景，都相當值得遊客探訪，這次新社區農會就整合了區內抽藤坑及馬力埔兩大休閒農業園區，推出四季行遊程，將帶領遊客深入新社深山秘境，活動結合樂活店家景點、DIY活動，並且推出採果嚐鮮農村體驗，要讓旅客感受新社春、夏、秋、冬四季風情。
新社區擁有台中美麗的後花園之稱，也是全台灣最大的香菇生產重地，一年四季都有不同特色，讓民眾充分看見台中菇城之美。
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