第13期北市釋28萬醫療量能迎戰 2疫苗醫院診所分流施打

第13期公費疫苗接種今開放預約，為考量民眾接種需求，台北市政府規畫除醫院、診所及花博接種站提供疫苗施打服務，也新增6處中型接種站，讓民眾就近接種，台北市副市長蔡炳坤表示，每間醫院及診所都會提供2種疫苗，根據時程分流接種。

第13期提供AZ及BNT疫苗，今明2天開放預約，11月5日起開始施打至12日止，接種時間總計8天，蔡炳坤說明，此次北市總計有30家醫院、246家診所、12家聯醫院外門診提供接種服務，後續還會逐漸擴充。

根據中央評估的施打需求，AZ預約接種數為12萬2902人，北市開出13萬4166個醫療量能；BNT預約接種數為15萬1548人，北市開出15萬4040個醫療量能，總計27萬4450人預約接種，北市開出28萬8206個醫療量能。

蔡炳坤表示，晚上也將與中央聯繫，了解預約的狀況，希望刊出的醫療量能可滿足民眾，若還有預約的需求，也會再向中央反應適度開放名額。

考量第12期民眾反應花博接種站距離太遠，北市第13期公費疫苗規畫6處設置中型接種站，信義區台北市政府1樓中庭，周一至周三由北醫協助接種，每日可施打420人，周四、周五由北市聯醫松德院區負責，每日可打600人。

士林區義信里備用禮堂，周一及周三由愛林診所負責，周三由北市聯醫松德院區負責，每日可施打600人；萬華區富福區民活動中心，周一至周五均有接種門診，由北市聯醫和平院區負責，每日可打800人。

文山區萬福區民活動中心，11月5、8、9、10日共4天開放接種，由景美醫院負責，每日可打800人；北投區奇岩區民活動中心，周一至周五均有門診，由三總北投分院協助，每日可打450人；大同區慈濟靜思堂，周一至周五均有門診，由北市聯醫中興院區負責，每日可打500人。

蔡炳坤表示，第13期維持第12期分流接種方式，同一接種站只打一種疫苗比較不混亂，第13期規畫交錯分流接種，11月5日至9日期間，診所先打BNT、醫院（包含花博接種站）及中型接種站打AZ；11月10日至12日，診所換打AZ，醫院（包含花博接種站）及中型接種站打BNT。

蔡說，對市民來說，8天的接種時間，不管打哪種疫苗，都有地方可就近預約接種；針對北市府一樓大廳接種站準備部分，目前已開始建置接種設備，明下午就會完成相關作業，後天早上9時準時替民眾進行接種；因新增中型接種站，花博接種站將降載取消夜間門診。 北市第13期公費疫苗接種加開6處中型接種站。圖／北市衛生局提供 北市釋出28萬多醫療量能迎戰第13期公費疫苗接種。圖／北市衛生局提供

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