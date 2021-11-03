北市新興菸品自治條例通過 加熱菸納管有望年底上路

台北市議會今日三讀通過「台北市新興菸品管理自治條例」草案，全案經送行政院核定後，有望於今年年底上路，內容包括加熱菸及電子菸納管，並不得於學校50公尺以內販賣、供應、展示或廣告加熱式，違者最重可罰5萬元。由於該草案曾遭議會全案暫擱，此次將加熱菸納管，且要求學校50公尺內禁賣，待正式上路後，北市將同步新北市、嘉義市超前中央法規。

「台北市新興菸品管理自治條例」制定草案規範，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告招牌電子菸等類菸品或其組合元件，違者可處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，得按次連續處罰。

另外，考量高級中等以下學校學生正值發育期，好奇心旺盛，正值易受周圍影響時期，如加熱式菸品置於該等青少年日常生活範圍輕易取得的地點，恐誘使其嘗試，造成學生身體健康不良影響。

因此，加熱菸部分，除法令另有規定外，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告加熱式菸品或其組合元件；另外，任何人不得於距離北市各高級中等以下學校50公尺內，販賣、供應、展示或廣告加熱式菸品。違者處1萬以上、5萬以下罰款，得連續處罰，至於距離部分，參酌台北市電子遊戲場業設置管理自治條例，以基地境界線作直線測量。

法定禁菸場所包括大專校院、圖書館、博物館、美術館及其他文化或社會教育機構，以及室外體育場、游泳池或其他供公眾休閒娛樂室外場所，老人福利機構所在室外場所。

議員王鴻薇表示，現在電子菸和加熱菸都進入校園，許多家長感到憂心，新北市今年通過的自治條例，已將加熱菸納管，並禁止於學校50公尺內販賣、廣告等，如果雙北不同步，擔心業者聚齊到台北市開業，近日經過政黨協商後，議員們也同意將加熱菸納管。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康