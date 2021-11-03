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終於！「台北熊好券」預算通過 11月5日上午公開抽獎

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市「台北熊好券」墊付案，因預算程序爭議上個月8日延宕至今。 本報資料照片
台北市「台北熊好券」墊付案，因預算程序爭議上個月8日延宕至今。 本報資料照片

北市「台北熊好券」墊付案，因預算程序爭議上個月8日延宕至今，其中市集券、饗購券共5億元預算，連同1500元敬老儲值金的4.59億墊付案，今交付政黨協商，經藍、綠和各政團的討論結果，均照審查意見通過，下午也在大會二讀順利過關。北市府表示，「台北熊好券」預算通過，台北市政府將於11月5日上午進行公開抽獎，抽出民眾所登記之熊好券。

北市府表示，當天抽獎、當天派券、當日即可使用，目前熊好券登記人數為96萬3308人，熊好店家14365家，目前店家仍可加入，北市府期待更多北市店家共襄盛舉、共同振興經濟買氣。

至於台北熊好券活動期間，北市府表示，第一波於110年11月5日抽籤，當日即可開始消費，至111年1月2日消費截止。

第二波預定於111年1月3日抽籤，當日即可開始消費，至111年2月28日消費截止。但為因應新冠疫情之不確定性，市府將隨時彈性調整。

台北市長柯文哲臉書po出之前與游淑慧議員共同拍攝之熊好券宣傳影片。圖／取自柯文哲臉書
台北市長柯文哲臉書po出之前與游淑慧議員共同拍攝之熊好券宣傳影片。圖／取自柯文哲臉書

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