新北辦國際閱讀教育論壇 探究SDGs永續發展議題

新北市政府教育局表示，今天舉辦2021國際閱讀教育論壇，希望從閱讀中探究聯合國永續發展目標（SDGs），為教育工作者分享作法，也實踐提升學生閱讀能力的教育政策。

教育局今天發布新聞表示，3日以「永續、數位、閱讀」為題，舉辦2021國際閱讀教育論壇，從閱讀探究聯合國永續發展目標（SDGs）的各項永續議題，分享國際的趨勢和做法，超過1000名老師參加這項線上大型論壇。

教育局表示，提升學生閱讀能力是新北市重要教育政策，包括購置圖書資源、改造圖書館、設置閱讀教師，及推動智慧閱讀。透過網路及數位平台，讓學生獲取閱讀資源，並透過大數據分析閱讀學習成效，以軟硬體建設提升學生閱讀競爭力。

教育局說，在國小設置「閱讀推動教師社群」已6年，讓第一線的教師共學、共備、共讀、共同成長。今年起，國小閱推教師社群計畫以3年研發跨領域的閱讀教學模組，提供全新北市老師融入教學的領域參考。

教育局表示，2015年聯合國宣布「2030永續發展目標」（SDGs），包含17項核心目標，指引全球共同努力邁向永續。因此，針對消除貧窮、減緩氣候變遷、促進性別平權等17個核心主題，研發閱讀教學模組。

參加論壇的德音國小老師周亞薇透過新聞稿表示，線上論壇跨越時空讓更多有興趣的教育夥伴參與，也看到多元樣貌的討論議題與內容，盼論壇啟發自己的教學，帶給學生更多不同想法。

論壇是新北教育局與天下雜誌教育基金會合辦，基金會秘書長凌爾祥透過新聞稿表示，閱讀能為孩子打開視野，是孩子學習真實世界的必備能力和基礎；基金會在校園與各界推廣閱讀15年，已引起廣大迴響。