北市熊好券政黨協商挾敬老金自治條例 藍黨團闖關失敗

台北市「台北熊好券」墊付案，今交付政黨協商，國民黨團將已暫擱多時的「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」一併在政黨協商中討論，引發部分無黨籍議員不滿。議員黃郁芬批國民黨想強渡關山，「用重陽敬老金綁架熊好券」，國民黨議會黨團書記長王欣儀指出，不排除未來用表決方式通過敬老金自治條例。

北市熊好券墊付案，因預算程序爭議從上個月8日延宕至今，其中市集券、饗購券共5億元預算，連同1500元敬老儲值金的4.59億墊付案，今交付政黨協商，藍、綠和各政團討論後，均照審查意見通過。但藍黨團所提的重陽敬老禮金致送自治條例，仍被暫擱。

無黨籍議員黃郁芬指出，國民黨意圖「強渡關山」，用重陽敬老金綁架熊好券，在政黨協商時提出重陽敬老禮金致送自治條例，是綁架小店家的生意、綁架民眾的振興券。

無黨籍議員邱威傑指出，當初北市發1500元敬老儲值金，他就質疑可能成為重發重陽敬老金的破口，沒想到在政黨協商時被提出來，他個人認為，其實有部分國民黨市議員滿想讓台北市重陽敬老禮金致送自治條例通過，畢竟這對於明年選戰有幫助。

對於國民黨在政黨協商提出敬老金自治條例，副市長黃珊珊指出，其實老人福利政策預算會越來越膨脹，最重要是財源問題， 現行台北市的老人福利，她相信不會比其他縣市來得差。

國民黨議會黨團書記長王欣儀指出，其實這案子已經提了很久，法規會通過自治條例修正案已經一段時間，之前因為大家沒共識，一直在暫擱，這次政黨協商，還包括敬老儲值金1500元、敬老卡回補等議題，黨團認為，台北市民不是二等公民，台北市的長輩也值得有重陽敬老金，為什麼只有北市沒有？所以主張恢復，才再次提出這案子。

不過，民進黨議員也反對國民黨在此重提重陽敬老禮金致送自治條例，認為政黨協商預算案，不應討論法規案。對於藍綠都不贊成，王欣儀說，其實此自治條例最早是議員提案，部分民進黨議員也有連署，政黨協商時，部分綠議員表達個人意見，也不代表大家的共識。不過，對於無黨籍議員指國民黨「用重陽敬老金綁架熊好券」，她氣憤表示，未來不排除在大會表決。