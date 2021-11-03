晚了近一個月 台北熊好券墊付案終於在議會通過

台北市「台北熊好券」墊付案，因預算程序爭議上個月8日延宕至今，其中市集券、饗購券共5億元預算，連同1500元敬老儲值金的4.59億墊付案，今交付政黨協商，經藍、綠和各政團的討論結果，均照審查意見通過，下午也在大會二讀順利過關。

經過各政黨議員發言討論後，台北市重陽敬老禮金致送自治條例再度被暫擱，台北市新興菸品管理自治條例通過，預計下午大會二、三讀。

台北熊好券分為住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券5種，其中住宿券、運動券已順利二讀；市集券、饗購券則在10月13日通過委員會審議，原本10月27日下午將在北市議會二讀，但數名議員對財建委員會所做的附帶決議有疑義，結果市集、饗購券的預算再度暫擱，交付黨團協商。

副市長黃珊珊表示，熊好券討論過程很平順，下午二讀很順利通過，至於公告抽籤的時間，要大會過了才能公告。

黃珊珊強調，討論過程很平順，市府也解釋了有關捷運公司能否參與熊好券振興的部分，說明只有捷運公司開發票店家有受影響，其他捷運站內店家都不受影響，議員也都了解，下午很順利通過。

至於熊好券抽獎，黃珊珊指出，北市都已經準備好了，只是公告的時間，等大會二讀才能公告。