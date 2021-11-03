快訊

最後機會！藝FUN券第四波中籤號碼出爐 幸運兒爽拿6百

演訓誤觸開關！阿帕契直升機發射架脫落 航特部釐清肇因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

晚了近一個月 台北熊好券墊付案終於在議會通過

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市「台北熊好券」墊付案今二讀通過。記者楊正海／攝影
台北市「台北熊好券」墊付案今二讀通過。記者楊正海／攝影

北市「台北熊好券」墊付案，因預算程序爭議上個月8日延宕至今，其中市集券、饗購券共5億元預算，連同1500元敬老儲值金的4.59億墊付案，今交付政黨協商，經藍、綠和各政團的討論結果，均照審查意見通過，下午也在大會二讀順利過關。

經過各政黨議員發言討論後，台北市重陽敬老禮金致送自治條例再度被暫擱，台北市新興菸品管理自治條例通過，預計下午大會二、三讀。

台北熊好券分為住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券5種，其中住宿券、運動券已順利二讀；市集券、饗購券則在10月13日通過委員會審議，原本10月27日下午將在北市議會二讀，但數名議員對財建委員會所做的附帶決議有疑義，結果市集、饗購券的預算再度暫擱，交付黨團協商。

副市長黃珊珊表示，熊好券討論過程很平順，下午二讀很順利通過，至於公告抽籤的時間，要大會過了才能公告。

黃珊珊強調，討論過程很平順，市府也解釋了有關捷運公司能否參與熊好券振興的部分，說明只有捷運公司開發票店家有受影響，其他捷運站內店家都不受影響，議員也都了解，下午很順利通過。

至於熊好券抽獎，黃珊珊指出，北市都已經準備好了，只是公告的時間，等大會二讀才能公告。

北市 捷運 黃珊珊

延伸閱讀

改造商家形象產業轉型 「台北造起來」7年輔導124家店

蔣萬安、羅智強夜宿凱道 黃珊珊：政治人物要帶頭論述

健康通行證兩劑綠燈 黃珊珊：準備好了等中央開放後台

疫苗護照將上路？八大開放在即 北市下午說明復業指引

相關新聞

北市熊好券政黨協商挾敬老金自治條例 藍黨團闖關失敗

台北市「台北熊好券」墊付案，今交付政黨協商，國民黨團將已暫擱多時的「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」一併在政黨協商中討論...

晚了近一個月 台北熊好券墊付案終於在議會通過

台北市「台北熊好券」墊付案，因預算程序爭議上個月8日延宕至今，其中市集券、饗購券共5億元預算，連同1500元敬老儲值金的...

北市火災預防自治條例初審通過 新增7條「錢櫃條款」

北市在錢櫃大火事件後，著手修訂「台北市火災預防自治條例」，新增7條「錢櫃條款」，明定一定規模以上之特定場所，消防安全設備...

改造商家形象產業轉型 「台北造起來」7年輔導124家店

台北市政府連續7年舉辦「台北造起來」活動，產發局協助店家再造計畫，今天進行再造店家同樂會，副市長黃珊珊頒獎受輔導店家。像...

新北民代曾質疑輕軌必要性 侯友宜:五泰輕軌一定要做

新北市議員先前質詢指出淡海輕軌已虧10億，質疑新北還想花200億蓋五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌，擔心虧損更大，認為可以換...

無紙化開單！北市設600格智慧停車柱 內湖南港率先實施

北市交通局先前盤點出主要幹道有685個時段性停車格可設置「智慧化開單暨收費系統」，提供民眾即時路段停車資訊及即時繳費功能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。