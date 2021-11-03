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台中購物節抽抽樂 議員:爽抽現金有利循環消費嗎？

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員張耀中（左起）張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達，質疑今年購物節益。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員張耀中（左起）張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達，質疑今年購物節益。記者陳秋雲／攝影

台中購物節今年最大賣點是編3.35億可天天抽現金，民進黨議員質詢指出今年預算多10倍，但設定目標卻不符比例，另APP登錄出現在市場、夜市都登錄鉅款，從2000到10000元，不符消費習慣，令人質疑公正性，且九成預算用在爽抽現金，無法創造消費循環加乘效果。經發局長張峯源表示，消費金額登錄已破73億元，APP下載也破87萬次， 今年可望再創佳績。

2021第3屆台中購物節10月10號開始進行至今25天，經發局近日宣稱原始消費發票登錄金額逾60億，民進黨議員張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達今聯合質詢購物節議題。

張耀中指出，依經發局資料，有零售市場開出9張收據，登錄金額9萬元，平均一筆1萬，夜市部分登錄逾千筆收據，平均消費都超過2000元。在夜市、市場元，消費動輒破千近萬，議員認為，如果不是正常消費管道取得收據登錄，對努力消費拚抽獎資格的市民朋友，情何以堪？要求經發局查清楚，有沒有灌水？局長張峯源表示，他相信不會有灌水情事，須進一步了解實情。

王立任說，今年經發局拿出比去年還多10倍的預算，應該也要創造出比去年多10倍的消費金額，但今年目標設為175億元，比去年消費金額90億元多2倍而已。追加3.5億元經費只多出29億元消費金額，市民會接受這種效益？

張玉嬿表示，購物節宣導平台雖有合作店家介紹，卻看不到優惠促銷方案，如何刺激消費？難怪不少店表示沒有真正感受到購物節帶來商機。

謝志忠議員說，台中市購物節結合五倍消費券，如何擴大在地消費循環，是當務之急，綜觀其他五都，台北熊好券、新北加倍券　桃園好事成雙券、台南好康券、高雄開就賺券，想盡辦法讓消費留在當地，僅台中爽抽現金， 實際創造多少在地效益。

黃守達說，購物節英文版網站資訊亂糟糟，連QA問答內的活動日期都還停留在2020年，號稱要與國際接軌的台中購物節，完全不重視英文介面，活動開跑25天，簡單的網站還能出現這樣的錯誤，實在太離譜。經發局表示馬上要求改進。

夜市 民進黨

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