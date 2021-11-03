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改造商家形象產業轉型 「台北造起來」7年輔導124家店

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市政府舉辦「台北造起來」活動，輔導商家轉型，改善生意與店面形象，打造產品亮點和品牌特色，7年間共輔導124家業者。記者鍾維軒／攝影
台北市政府舉辦「台北造起來」活動，輔導商家轉型，改善生意與店面形象，打造產品亮點和品牌特色，7年間共輔導124家業者。記者鍾維軒／攝影

北市政府連續7年舉辦「台北造起來」活動，產發局協助店家再造計畫，今天進行再造店家同樂會，副市長黃珊珊頒獎受輔導店家。像是古早味老字號「惠安四神湯」重整文青風新店面，吸引年輕世代；台北東區20年老舖「同心圓水晶紅豆餅」形象翻新，重新型塑產品亮點，帶動產業提升。

黃珊珊致詞表示，「台北造起來」7年間共輔導124家業主，從經營策略、品牌定位、產品包裝及空間設計輔導店家，並以大稻埕的傳統老店為起點，協助美食及傳統零售店家挖掘品牌故事，翻新品牌形象、開創新型態營運模式，並逐步擴散至其他街區，包括萬華區目前已22家再造店家。

產發局表示，今年因疫情改為發展數位轉型，振興受疫情影響的商家，特別推出「熊好券」，有住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券等5種票券，歡迎未來全國抽中的民眾來北市消費，也歡迎北市店家加入成為台北熊好店家，為提振商機共同努力。

產發局本屆將主力投入在萬華店家改造，共計6家參與，如傳統老茶行改名「八鼎匠茶」，質感翻身為五行極茶體驗空間；米卡咖啡化身「燒杯咖啡」，以實驗室元素創意演譯產品與店裝；「九日咖啡」由老鎖匠創立，如今傳承至二代，是著名的萬華厝邊，店面改以老鎖匠的咖啡重新打造市井味文青風的咖啡角落。

此外，產發局也介紹其他轉型的店家，讓傳統衣改店摩登變身，內設直播場景加碼數位轉型的「美縫」、滷菜升格主力商品，並增設外帶區的牛肉麵專賣店「牛有廖」，而型店部分包括老牌泉發蜂蜜重整美妝子品牌「酣蜜蒔」等。

台北市副市長黃珊珊今天上午出席「台北造起來」店家同樂會頒獎活動。記者鍾維軒／攝影
台北市副市長黃珊珊今天上午出席「台北造起來」店家同樂會頒獎活動。記者鍾維軒／攝影
台北市政府舉辦「台北造起來」活動，輔導商家轉型，改善生意與店面形象，打造產品亮點和品牌特色，7年間共輔導124家業者。記者鍾維軒／攝影
台北市政府舉辦「台北造起來」活動，輔導商家轉型，改善生意與店面形象，打造產品亮點和品牌特色，7年間共輔導124家業者。記者鍾維軒／攝影
台北市政府舉辦「台北造起來」活動，輔導商家轉型，改善生意與店面形象，打造產品亮點和品牌特色，7年間共輔導124家業者。記者鍾維軒／攝影
台北市政府舉辦「台北造起來」活動，輔導商家轉型，改善生意與店面形象，打造產品亮點和品牌特色，7年間共輔導124家業者。記者鍾維軒／攝影

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