北市火災預防自治條例初審通過 新增7條「錢櫃條款」

北市在錢櫃大火事件後，著手修訂「台北市火災預防自治條例」，新增7條「錢櫃條款」，明定一定規模以上之特定場所，消防安全設備不得無故關閉、火警受信總機應具強制啟動警報音響功能等，違者最重可罰5萬元，限期不改善得按次處罰；北市議會法規會上午審議通過，將送大會二、三讀，預計最快明年公告實施，北市受規範場所約200多家。

消防局長吳俊鴻指出，北市府這次修法，因109年4月26日發生中山區錢櫃KTV林森店火災，因變更使用施工逕自關閉消防安全設備，致火災發生時無法有效運作，且其場所的自衛消防編組及施工人員應變能力不足，造成重大人命傷亡，希望加強源頭和業者自主管理，原自治條例共17條，這次修訂6條、增訂7條。

新增條文部分，包括管理權人每年至少應辦理一次自衛消防編組應變能力驗證，應製作並播放避難逃生安全說明影片，明定消防安全設備不得無故關閉或妨礙其功能，消防安全設備開關處應標示「嚴禁關閉」的警語。

另外，火警受信總機應具有地區警報音響關閉時強制啟動警報音響之功能，並應立即將火警信號及警報設備關閉之訊號通知管理權人、防火管理人及傳送至消防局資料庫。火警信號及警報設備關閉訊號之通報及管理辦法，由消防局另定。

除「錢櫃條款」外，這次修法第14條，增加消防設備師或設備士的行政責任。受委託辦理消防法第九條規定的消防安全設備定期檢修，於申報檢修結果時，應提具建議事項供場所管理權人遵循。違反第14條規定，致火災發生時出現消防安全設備故障之情形，可處1萬元以上5萬元以下罰款。

議會法規會召集人、市議員王浩指出，第14條是希望藉由增加消防設備師或設備士壓力，不能隨便檢查，並以行政罰則增加責任。消防局指出，若檢修不實，雖然是在消防法規範，但明明設備壞了卻說沒有故障，會被罰錢。