新北民代曾質疑輕軌必要性 侯友宜:五泰輕軌一定要做
新北市議員先前質詢指出淡海輕軌已虧10億，質疑新北還想花200億蓋五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌，擔心虧損更大，認為可以換角度想想是否還要再蓋；新北市議員李翁月娥今日針對五泰輕軌質問新北市長侯友宜，是否一定會做？侯友宜說「這是一定要做啦」，他也表示新北與行政院方向大致相同，政院也比較容易支持。
新北積極推動的五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌，目前都尚未通過行政院審核，新北市議員李坤城先前質疑淡海輕軌到現在虧了約10億，新北還想花200億蓋3條輕軌，認為市府應思考到底有沒有興建的必要性，若是為了交通、觀光發展，也許可以換個角度想想看。
侯友宜今日赴新北議會備詢，針對李翁月娥詢問五泰輕軌進度，侯表示目前該案在國發會，報到行政院後就會來審核。李進一步質問，所以五泰輕軌一定會做？侯表示「這是一定要做啦」且行政院的方向大致跟新北市相同，政院也比較容易支持新北。
新北市捷運局長李政安表示，目前五泰、八里輕軌皆已通過交通部審核，國發會內部簽核給行政院，只要行政院核定後便會開始進行下一步的環評與綜合規畫。至於深坑輕軌，交通部對於路線、運量仍有意見，會再做路線調整。
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