新北COVID-19疫苗接種 第1劑次涵蓋率74.33％

新北市衛生局長陳潤秋今天表示，台灣已1週無本土個案，新北疫苗接種第1劑次涵蓋率已達74.33％，但國外經驗，須注意整體涵蓋率達6成以上後接種停滯不前，將不利於整體防疫。

針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，新北市府今天在市府舉行「因應嚴重特殊傳染性肺炎第251次應變會議暨市政會議」。新北衛生局長陳潤秋在會中報告，美國疫苗接種涵蓋率65.86％，但近日疫情升溫，多地出現由於疫苗接種率低導致疫情蔓延，隨著冬季到來，可能還會增加大量死亡病例。

陳潤秋表示，紐西蘭的疫情也上升，1日新增確診病例創疫情爆發以來新高，防疫限制將再延長1週，但考量疫苗接種率高，奧克蘭將重新開放零售商店、圖書館、博物館等場所。

她表示，南韓也防疫鬆綁，放寬私人聚會人數限制，餐廳、咖啡館營業時間不受限，各大學將恢復到校上課。中國大陸的本土疫情，新增感染者與陝西旅遊群聚有關。

陳潤秋分析，台灣已經1週無本土個案，境外有零星個案在防疫旅館被發現，新北疫苗接種目前第1劑次涵蓋率74.33％，第2劑次為33.60％。但提醒台灣要注意，將來整體涵蓋率達6成以上時，小心如美國涵蓋率停滯不前。

新北市長侯友宜表示，疫情持續穩定控制，在逐漸放寬防疫政策前，要確保落實戴口罩的最佳防疫方式。他說，目前重點是加把勁，全力衝刺振興經濟。

侯友宜在會後接受媒體聯訪，對於中央宣布今天起八大行業有條件開放，新北市是否與中央同步調，或祭出比中央更嚴格的防疫措施。侯友宜表示，依據中央防疫指引，新北市會檢視相關行業，以安全無虞、謹慎的態度朝開放目標實施，會針對每個地區的不同狀況處理。