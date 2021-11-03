快訊

一億國民的內戰總動員：衣索比亞「首都圍城戰」殺戮待命

新北COVID-19疫苗接種 第1劑次涵蓋率74.33％

中央社 / 新北3日電

新北市衛生局長陳潤秋今天表示，台灣已1週無本土個案，新北疫苗接種第1劑次涵蓋率已達74.33％，但國外經驗，須注意整體涵蓋率達6成以上後接種停滯不前，將不利於整體防疫。

針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，新北市府今天在市府舉行「因應嚴重特殊傳染性肺炎第251次應變會議暨市政會議」。新北衛生局長陳潤秋在會中報告，美國疫苗接種涵蓋率65.86％，但近日疫情升溫，多地出現由於疫苗接種率低導致疫情蔓延，隨著冬季到來，可能還會增加大量死亡病例。

陳潤秋表示，紐西蘭的疫情也上升，1日新增確診病例創疫情爆發以來新高，防疫限制將再延長1週，但考量疫苗接種率高，奧克蘭將重新開放零售商店、圖書館、博物館等場所。

她表示，南韓也防疫鬆綁，放寬私人聚會人數限制，餐廳、咖啡館營業時間不受限，各大學將恢復到校上課。中國大陸的本土疫情，新增感染者與陝西旅遊群聚有關。

陳潤秋分析，台灣已經1週無本土個案，境外有零星個案在防疫旅館被發現，新北疫苗接種目前第1劑次涵蓋率74.33％，第2劑次為33.60％。但提醒台灣要注意，將來整體涵蓋率達6成以上時，小心如美國涵蓋率停滯不前。

新北市長侯友宜表示，疫情持續穩定控制，在逐漸放寬防疫政策前，要確保落實戴口罩的最佳防疫方式。他說，目前重點是加把勁，全力衝刺振興經濟。

侯友宜在會後接受媒體聯訪，對於中央宣布今天起八大行業有條件開放，新北市是否與中央同步調，或祭出比中央更嚴格的防疫措施。侯友宜表示，依據中央防疫指引，新北市會檢視相關行業，以安全無虞、謹慎的態度朝開放目標實施，會針對每個地區的不同狀況處理。

疫情 疫苗

延伸閱讀

綠營天天問核四公投 侯友宜笑稱：質詢時間都可以用

影／羅致政與新北市議員 要求侯友宜對重啟核四表態

下屆總統民調高居第二 綠議員喊話要侯友宜留在新北

侯友宜說沒核安就沒核四 民進黨：朱立倫聽不懂嗎？

相關新聞

無紙化開單！北市設600格智慧停車柱 內湖南港率先實施

北市交通局先前盤點出主要幹道有685個時段性停車格可設置「智慧化開單暨收費系統」，提供民眾即時路段停車資訊及即時繳費功能...

新北民代曾質疑輕軌必要性 侯友宜:五泰輕軌一定要做

新北市議員先前質詢指出淡海輕軌已虧10億，質疑新北還想花200億蓋五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌，擔心虧損更大，認為可以換...

疫情期間新北社福服務改採數位 「方式改變溫度不變」

社會局長張錦麗今天在市政會議中，以「有疫無礙—福利輸送的新方向」專案報告。她表示，疫情下全球飽受衝擊，原本弱勢族群如街友...

新北考慮1劑加上快篩等檢測讓八大解禁復業

中央宣布八大行業將逐步解禁，但新北市卻決定加嚴，市長侯友宜今天表示，新北將在確保安全無虞的情況下面對八大行業復業，目前市...

疫情降溫人潮回流 北市警擴檢營業處籲落實防疫勿酒駕

國內新冠肺炎疫情降溫，八大行業逐步解封，為維護治安環境，避免民眾酒後滋事，台北市萬華分局警方昨天深夜針對轄內營業場所執行...

汐東線明年動工 交長：非常勉強

捷運汐止東湖線力拚2022年動工，但因基隆捷運近來引發爭議，民進黨立委賴品妤認為如期動工恐有疑慮，希望分開處理，不要再讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。