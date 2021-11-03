無紙化開單！北市設600格智慧停車柱 內湖南港率先實施

北市交通局先前盤點出主要幹道有685個時段性停車格可設置「智慧化開單暨收費系統」，提供民眾即時路段停車資訊及即時繳費功能，同時實現無人化、無紙化開單，北市停管處目前在內湖、南港區3個路段時段性停車格，啟用具影像辨識及車輛感測功能的智慧停車柱，預計明年初會完成600格，並評估是否擴大實施。

停管處營運科長羅至浩說明，去年原規畫在大同、萬華區路邊車位試辦500格智慧停車柱，但北市議會認為時段性禁止停車格位，本身有禁止停車的時段，而智慧停車柱則有違規舉發的功能，設置在時段性車格才能完整發揮設備效能，因此依照議會建議調整規畫及契約內容。

第一批執行智慧停車柱的地點選在內湖區港墘路221巷（港墘路-陽光街）、成功路2段（民權東路6段-成功路2段486巷），以及南港區南港路1段北側（南港高工前）等3個路段的時段性停車格，未來將在北市各行政區陸續設置共600格智慧停車柱，預估明年初全數完工，並研議是否擴大實施。

除了智慧停車柱，北市有約5800格智慧停車位採用地磁感應，羅至浩指出，北市約有5萬格收費停車格，考量各地區停車環境，部分車格位於巷弄等狹窄處，因此不可能全市收費停車格全改做停車柱，目前先做600格，觀察成效後，再研議是否在這5萬格收費停車位實施智慧停車柱。

羅至浩表示，智慧停車柱可偵測車輛入停及駛離時間，透過影像辨識車牌建立停車資料，民眾可在標註格位號碼的智慧停車柱檢視停車資訊，並以悠遊卡現場繳費後駛離，或是在駛離停車格10分鐘後，使用手機在智慧支付平台查繳，或到四大超商多媒體機列印繳費單櫃檯繳費，也能綁定銀行、電信業者代扣繳等方式繳費。