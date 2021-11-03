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北市動物園石虎二哥「虎力勇」見客 想目睹須耐心

中央社 / 台北3日電

為域外保育獨留台北市動物園石虎三胞胎二哥「虎力勇」搬到新家超過1個月，園方今天表示，近期已讓「虎力勇」開始見客，不過牠仍不習慣遊客發出的聲響，想目睹要有點耐心。

台北市立動物園今天發新聞稿表示，「虎力勇」在9月26日搬遷到台灣動物區展開獨立生活，新接手照養工作的保育員為了與牠建立信任，一開始先讓牠待在室內欄舍裡，並用羽毛沾上絞肉血水插在網目上，或以絞肉冰作為行為豐富化玩具，「虎力勇」都會上前嗅聞並舔舐，似乎很喜歡。

動物園指出，經1個月相處後，保育員在10月底開啟通往戶外活動場的門，讓「虎力勇」可到處探索，但牠對新環境及遊客參觀時所發出的聲響還不是很習慣，因此目前仍會讓牠自由進出、自行選擇要待在室內或戶外。

動物園表示，偶爾會接到遊客看不到動物身影的抱怨，這是因石虎屬於夜行性動物，白天多在樹洞或樹叢等隱密處休息，傍晚待天色昏暗才開始外出活動和獵食，且牠們身上的斑紋與周遭樹蔭、仿岩的顏色相近，靜止不動時真的很難分辨。

動物園呼籲，民眾下次經過台灣動物區時，只要多點耐心、仔細找找，說不定有機會見到牠就在面前伸懶腰。

台北市立動物園救傷收容的石虎「平平」與來自屏東科技大學保育類野生動物收容中心的「小魚」在3月2日產下三胞胎，其中大哥「虎力旺」及小妹「虎力秀」已在7月展開野放訓練，二哥則留在園內作為年輕血源，繼續為域外保育繁殖努力。

動物園 石虎 北市

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