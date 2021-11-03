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疫情期間新北社福服務改採數位 「方式改變溫度不變」

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市長侯友宜要求即使在疫情期間，也要盡力擴大服務。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜要求即使在疫情期間，也要盡力擴大服務。記者施鴻基／攝影

社會局長張錦麗今天在市政會議中，以「有疫無礙—福利輸送的新方向」專案報告。她表示，疫情下全球飽受衝擊，原本弱勢族群如街友、脆弱家庭、弱勢兒少、獨居長者、身心障等受創更嚴重，所以改採數位遠距視訊提供服務。市長侯友宜則要求，即使在疫情期間，也要擴大服務內容。

舉例說，新北在疫情期間開發輔具遠距評估，仍為6萬8000人次服務；拍攝66部輔具教學影片，超過148萬人次點閱，也因此獲得今年健康城市暨高齡友善城市無礙獎。人民團體改用線上諮詢，會務改用視訊進行獲得城市夥伴獎。

另外，疫情期間許多學校和實體課程均暫停，社會局結合課後服務小衛星提供音樂、手作、烘焙、手語、閱讀、說故事等30多種親子課程線上直播。

市長侯友宜說，疫情期間弱勢族群大受影響，市府要設法讓各項福利輸送不中斷，還要反過來推動多元福利據點，讓過往單一功能性的據點可以再升級，提供更多服務。

報告中提到新北在「無名氏」的支持下首創免費敬老眼鏡，有16萬多位長者受益，已有15縣市跟進；衛生局推動的免費塗氟固齒服務，有4萬多人受益，使新北長者平均留牙19.8顆，六都最高者；今年要再與華科慈善基金會助聽器銀行合作，為長者做好聽力保健服務。

疫情 新北 侯友宜

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