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新北考慮1劑加上快篩等檢測讓八大解禁復業

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）考慮以1劑配合快篩或PCR檢測，讓八大行業逐漸復業。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（右）考慮以1劑配合快篩或PCR檢測，讓八大行業逐漸復業。記者施鴻基／攝影

中央宣布八大行業將逐步解禁，但新北市卻決定加嚴，市長侯友宜今天表示，新北將在確保安全無虞的情況下面對八大行業復業，目前市內疫苗第2劑接種率又未達6成，正在考慮是否採1劑加上快篩或PCR檢測配合開放，細節研擬中，但有陪侍行業會加強管制。

疫情指揮中心10月28日宣布分階段鬆綁八大行業管制，以「有無陪侍服務」區別，無陪侍服務場所可提出申請，最快昨天起復業。但新北市卻認為防疫須謹慎，決定執行比中央更嚴格的防疫規定。

侯友宜說，新北將以安全無虞、謹慎的態度面對，目前全市疫苗第1劑接種率雖逾7成，但第2劑尚未達6成，八大復業考慮採1劑再加快篩或PCR檢測，再配合開放。

他說，新北疫情雖穩定控制1周以上 ，中央部分防疫政策決定放鬆，部分特殊行業也將陸續開放中，但仍要確保安全，新北市原則上會盡量和中央同步，但部分行業因都市特性會謹慎面對。

八大行業 侯友宜

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