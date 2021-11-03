疫情降溫人潮回流 北市警擴檢營業處籲落實防疫勿酒駕
國內新冠肺炎疫情降溫，八大行業逐步解封，為維護治安環境，避免民眾酒後滋事，台北市萬華分局警方昨天深夜針對轄內營業場所執行擴大臨檢，清查顧客及店員身分，加強宣導落實政府防疫措施。
警方表示，隨著疫情降溫，上周萬聖節起，台北市娛樂場所人潮明顯回流，八大行業也依政策逐步解封，為維護治安，昨天針對萬華區轄內KTV、養生館、棋牌社、電子遊藝場執行臨檢，同步針對聯外橋樑實施路檢，除取締違規，也加強宣導落實防疫措施、酒駕零容忍等原則。
因昨天是中央流行疫情指揮中心鬆綁戴口罩規定首日，KTV湧入大量年輕族群消費歡唱，連工作人員都忍不住表示「生意真的滿好，今天真的好多人來唱歌！」員警也逐層逐間清查顧客身分資料。
萬華分局長謝宗宏說，萬華區是連接雙北的交通要地，人流、車流都很繁雜大量，西門町商圈、龍山寺一帶商家林立，是轄內治安重點地區，除了平時例行勤務外，此次也希望藉由擴大臨檢勤務，展現警方打擊犯罪的決心。
謝宗宏強調，疫情趨緩、限制鬆綁，民眾聚會飲酒機會增加，但切勿酒駕，各營業場所業者務必落實實聯制等防疫規定，遇有滋事、糾紛徵兆或其他不法情事，務必立即報警處理，警方對於不法，定會依法嚴辦，絕不寬貸。
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