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因隔離、檢疫見不到親人最後一面 北市：專人協助安排

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市衛生局表示，民眾在居檢或檢疫期間有緊急探病、奔喪需求，可提出申請，次數不限1次。聯合報系資料照
北市衛生局表示，民眾在居檢或檢疫期間有緊急探病、奔喪需求，可提出申請，次數不限1次。聯合報系資料照

中央流行疫情指揮中心日前發布新的鬆綁政策，但北市議員耿葳指出，醫院探病仍相當嚴格，連探望親人最後一面都受到阻礙，盼市府能專案進行協助，北市衛生局晚間回應，民眾在居家隔離與檢疫期間若有探病、奔喪需求，可洽北市防疫專線，由專人進行安排，也會函請中央視疫情變化研議彈性調整。

耿葳今在北市議會警政衛生部門質詢時指出，接獲民眾陳情，婆婆在醫院準備拔管離開人世，但2個兒子因2小時探望扣打已用掉，困在防疫旅館無法出來，最後沒能見到母親最後一面。北市衛生局長黃世傑回應，這是中央在9月14日針對Delta病毒所修正的規範。

衛生局表示，民眾在居家隔離及檢疫期間若有探病、奔桑需求，可洽被是防疫專線，由專人24小時提供諮詢，並協助安排採檢、聯繫醫院及防疫計程車等事宜，相關作業均依中央流行疫情指揮中心政策辦理，後續也會函請中央視疫情變化，研議彈性調整。

指揮中心在9月14日修訂居家隔離、居家檢疫期間探病與奔喪措施，第1至第14天採檢者，取得PCR陰性報告且於採檢2天內，可向地方衛生單位申請安排外出，每天1次、每次2小時為原則（不包含車程）且不得過夜，「之後若仍有外出需求，可再循前開程序提出申請，次數不限1次」。

衛生局表示，依中央11月2日記者會資料顯示，因國外Delta疫情仍十分嚴峻，居家檢疫期間風險較高，居檢因者緊急需求申請探病、奔喪措施，與國際疫情嚴峻程度、邊境檢疫規定有關，若國際疫情有趨緩情形，會針對人道危急狀況做彈性調整。

衛生局表示，北市防疫專線由專人協助居檢者安排採檢、探病及奔喪事宜，專線人員一接到檢疫者的家屬在加護病房或安寧病房的緊急探視需求，均以特急件安排自費採檢、通知採檢醫院、安排防疫計程車採檢來回、回報採檢結果及安排外出來回等，根據統計，去年起至迄今，總計協助4721件申請案。

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