「新北學姐」蔡畹鎣、呂家愷成立粉專 否認為部屬選戰

台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩昨日開設臉書粉絲專頁，被外界解讀是備戰明年議員選戰。而有「新北學姐」之稱的蔡畹鎣與近期頻為新北防疫和綠營交火的呂家愷2位新北市副發言人皆在今晚成立個人粉專，令外界聯想是否是在為參選做準備。

蔡畹鎣2018年在侯友宜競選市長時加入團隊，因外型亮眼受到矚目，有「新北學姊」之稱，侯當選後便在市府團隊服務，主要負責新媒體業務，8月成為新北市副發言人。

呂家愷在成功大學畢業後赴英國Loughborough University藝術學院攻讀碩士，在經發局主責行銷，疫情期間被調至新聞局，同樣在8月成為副發言人。

由於外界一直傳出侯市府有意推出年輕人參戰，成立「侯家軍」，加上蔡畹鎣、呂家愷都與新北有地緣關係，在此時間點成立粉專，更讓人好奇是否已準備好要宣布參選。

蔡畹鎣回應，市長當初交給她副發言人的角色，就是希望善用年輕人優勢，宣傳市政，加上自己在工作時，也碰上許多值得被記錄的故事，所以才會想要成立粉絲專頁，希望將這些點滴與大家分享，盼外界能夠多關注粉專、關注新北，不用過度聯想。