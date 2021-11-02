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新店寶高智慧產業園區二次招商 吸六業者投標
新北市府自行興建的新店寶高智慧產業園區，今年五月招商僅八家業者投標，金天地二次開標後，再吸引六間業者前來投標，經發局指出，寶高園區在二次招商後，已順利引進軟體研發、系統開發、生技醫療等業者，可明確定位未來將成為新北市境內重要的智慧城市產業發展基地。
占地約4.1公頃、樓地板面積約2萬5千坪的新店寶高產業園區，樓層包括地下2層、地上7到9層建物，分為A、B、C棟，設77個單位供廠商招標，今年五月僅8業者投標，今開標再新增6家業者。
經發局指出，寶高智慧產業園區第二波招商作業於今日開標，共有6家廠商符合投標資格，總投標單元數達15單元，經發局表示此次招商過程中歷經疫情影響，訪商過程中明顯發現企業在投資評估有趨於保守的情形。
經發局長何怡明指出，為打造寶高園區成為驅動產業及地方經濟發展引擎，在第二波招商特別以引進同時具有生產、檢測、研發、實驗能量之企業，及實驗場域及檢測中心為招商對象。觀察今日開標結果，投標廠商包含美商企業、國際企業半導體、軟體研發中心及智慧城市產業代表性產業，也有同集團旗下企業以個別公司名義同時參與投標。
何怡明表示，寶高智慧產業園區正建構更完整智慧產業發展環境，將在年底前進行第3次招商。預計園區可在2022年完成編定，創造16000就業機會，達年產值286億元。
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