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社區鋸樹沒申請！樹幹掉落文湖線軌道害停駛 北捷將求償

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樹幹掉落文湖線軌道！社區鋸樹未申請 北捷將求償損失

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
捷運文湖線一部列車今下午4時許偵測障礙物，造成辛亥至動物園站停駛，北捷在下午5時恢復列車運行。記者曾學仁／攝影
捷運文湖線一部列車今下午4時許偵測障礙物，造成辛亥至動物園站停駛，北捷在下午5時恢復列車運行。記者曾學仁／攝影

北捷運文湖線1部列車今下午在站間偵測到有障礙物，隨即自動停車，乘客只能緊急遵從人員指示，從軌道上走到捷運站，經了解後發現，附近社區在防護措施不足且未申請情況下進行鋸樹作業，導致樹幹掉落文湖線軌道，北捷後續將依法開罰並求償列車維修費用及營業損失。

北捷表示，捷運列車自趨安全性設計，若遇障礙物偵測警訊，將立即停車處理，今下午4時許發生狀況後，即刻停駛，初步了解樹幹掉落軌道原因，是辛亥站至萬芳醫院站站間軌道附近社區，鋸樹作業未向北捷申請，加上防護措施不足，導致鋸斷樹幹掉落文湖線軌道。

北捷表示，已在下午5時排除障礙物，列車也恢復正常營運，後續將詳細調查並依法開罰，另也會求償列車設備損壞維修費用及營業損失；乘客若因本次異常中途提前出戰或已進站不搭乘等，均可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料。

北捷 捷運

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