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社子島環評11月25日舉行 環保局長直言「期待通過」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員陳政忠下午在議會針對社子島開發案質詢。圖／取自市議會直播網站。
台北市議員陳政忠下午在議會針對社子島開發案質詢。圖／取自市議會直播網站。

社子島環評會多次遇上抗爭，第八次環評會將於11月25日舉行，台北市議員陳政忠下午在議會質詢，針對第八次環評會能否過關，詢問環保局長劉銘龍，劉銘龍直言，會努力積極，期待通過。

陳政忠認為，11月25日舉行的環評會，不能再任由正反意見抗爭，市府電訪的結果，支持區段徵收者占多少？反對比例占多少，市府一定要公布。

在議員追問下，北市開發總隊長黃群指出，公參會對於報名參加合格選民806位居民，電話訪談結果，贊成區段徵收開發64%；反對區段徵收開發22%；沒有意見14%。

陳政忠問黃群，公參會的工作坊，是否有助於正反意見溝通的掌握？黃認為有，近年的意見都有蒐集，陳政忠認為，市府的回應，也應該讓民眾知道。

陳政忠指出，社子島開發，其實只欠東風，就是環評，社子島開發案已經講了36年，到現在柯文哲已經要卸任。他問劉銘龍，剩下的東風可否期待？劉銘龍說，「我們會繼續努力」。

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