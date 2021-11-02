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板橋將新設第2座運動中心 落腳光復高中

中央社 / 新北2日電

新北市長侯友宜今天在議會答詢時表示，板橋將在光復高中設第2間運動中心；體育處表示，板橋將是第一個擁有雙運動中心的行政區，另也規劃新莊增設第2間運動中心。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員戴瑋姍關切板橋是否增設第2間運動中心，侯友宜答說，板橋第2間國民運動中心，目前評估規劃落腳光復高中，讓學生跟社區居民都能夠使用。

體育處長洪玉玲接受中央社記者訪問表示，新北市29個行政區，共興建16間國民運動中心，板橋將成為第1個擁有雙國民運動中心的行政區，後續也規劃在新莊新增第2座國民運動中心。

她表示，板橋第2間國民運動中基地位於光復高中，基地面積約6761.17平方公尺，除提供運動中心及附屬設施，也評估規劃將幼兒園納入共構，預計110年底規劃設計發包，111年工程發包，114年完工，將可以提供學校及周邊鄰里運動休閒及停車需求。

侯友宜 體育

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