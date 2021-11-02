景美溪水變灰白？北市循線稽查元兇是工地廢泥水排入

台北市環保局今天接獲文山區有民眾反映景美溪有灰白色汙水流入，稽查人員立刻前往現場，循線發現位在萬芳路旁「金駿營造」承攬的營建工程，工地作業產生泥漿未採取收集防治措施，直接排入景美溪造成汙染。因汙染事證明確，環保局依水汙染防治法將處3至300萬元罰鍰，現場已要求業者立即改善，不得再將廢泥水排入溪中。

環保局表示，民眾反映文山區景美溪有灰白色汙水流入，稽查大隊到現場後，在民眾指陳地點的溪邊涵管排放口，發現放流水有灰色汙水，稽查人員依水色研判來源，可能是營建工程的泥漿水，迅速盤點周邊工地展開稽查，約1小時後發現萬芳路旁由「金駿營造」承攬新建工程正進行地下結構工程，且工區內及周界外大量泥漿正流入側溝，致泥漿水隨涵管排放汙染景美溪。