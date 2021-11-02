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上千苗木送鄉長里 汐止荷花池加強綠美化

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員廖先翔服務處協助爭取樹苗，將苗木送到了鄉長里，在荷花池周邊進行植栽綠美化。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員廖先翔服務處協助爭取樹苗，將苗木送到了鄉長里，在荷花池周邊進行植栽綠美化。 圖／觀天下有線電視提供

又到了可以種花花草草的季節，新北市議員廖先翔服務處協助爭取樹苗，並且從苗圃直接載送到鄰里社區，今年的第一站，今(2)日將苗木送到了鄉長里，這次載運一車滿滿的苗木，要提供里辦公處在荷花池周邊進行植栽綠美化。

鄉長里長曾俊華表示，一直以來都很懷念過去廖議員在荷花季辦的活動，每年舉辦都吸引上千人參加，那今年里辦公處想打造荷花池2.0，所以，請議員協助申請一些苗木，要將整個環境都整理的漂漂亮亮的，以後可以辦活動，讓里民或是附近居民都可以到荷花池玩、散散心。

鄉長社區發展協會理事長何慶煌說，過去荷花盛開都吸引好多人來，尤其辦荷花季活動真的很熱鬧，而荷花池之前淤積嚴重，很感謝議員幫忙清淤，現在好不容易土清開了，希望透過在週邊種花花草草，等明年花開，一定更美。

新北市議員廖先翔服務處總顧問廖正良指出，新北市政府每年的十月之後，都會接受各社區的苗木申請，今年服務處也像往年一樣，代為申請並且送到各社區鄰里，今年第一站是載運到汐止唯一的荷花池，運送的苗木有三角楓、茶花、仙丹等等，明年除了賞荷花之外，環境一定更加美麗。

荷花 汐止

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