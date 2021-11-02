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人車爭道危險 汐止中興路181巷盼畫人行道

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區中興路181巷人車爭道很危險，市議員張錦豪現場會勘，要求增設標線型人行道保障行人安全。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區中興路181巷人車爭道很危險，市議員張錦豪現場會勘，要求增設標線型人行道保障行人安全。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區中興路181巷，雖然，汽車不能走，不過，每天上、下班時間，不少騎機車的民眾，為了少等一個紅綠燈，都會騎巷子裡，因為，道路狹窄人車爭道很危險，市議員張錦豪現場會勘，要求增設標線型人行道保障行人安全。

汐止區中興路181巷，因為，很靠近涵洞口，不少騎機車的民眾，為了不想等中興路、福德三路口紅燈，就會轉進一旁的181巷，尤其上、下班通行的機車好多，只是巷子本來就窄，又有行人要走，人車爭道，經常險象環生。

中興里長蔡振國說，中興路181巷雖然路不長，但是希望能夠畫綠色的人行道，因為，雖然汽車禁止進入，但是通行的機車好多，尤其上班及下班時間，都是機車在走，所以，希望設置標線型人行道，不然，行人真的好危險。

新北市議員張錦豪表示，巷子比較狹窄，所以，偕同市府交通局及公所一起討論，是不是在很多行人進出的地方畫設標線型人行道，那因為牽涉到道路沒有很平整，有一些縫隙及排水溝，所以，會勘討論後，請汐止區公所先針對路面進行整平，預計明年初做好整平工程後，再交由市府交通局設置標線型人行道，保障用路人安全。

人行道 汐止

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