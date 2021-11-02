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黃金博物館「17」館慶 好康邀市民來同樂

觀天下 / 記者李嘉文／瑞芳報導
新北市黃金博物館將在11月4日歡慶開館17週年，邀請民眾一起慶生拿好禮。 圖／觀天下有線電視提供
新北市黃金博物館將在11月4日歡慶開館17週年，邀請民眾一起慶生拿好禮。 圖／觀天下有線電視提供

新北市黃金博物館將在11月4日歡慶開館17週年，邀請民眾一起慶生拿好禮，包括「茶壺山砂畫組」、淘金買1送1優惠、限量生日蛋糕造型茶蠟、「燈光怪磺火燈」DIY紙雕材料包、「迷你金條造型手工香皂+金塊磁鐵」禮品組等，歡迎民眾來館或上臉書粉絲團參加活動，與黃博館一同慶祝館慶。

為了慶祝開館17週年，黃博館規劃了3項實體及2項線上慶祝活動邀民眾同樂，包括「17館慶壽星大募集」，凡於2003年10月30日至2004年11月7日間出生的17歲青少年，或是不限年份，於11月4日出生的壽星，活動期間攜伴參加淘金體驗，可享買1送1優惠；「生日和你一起，金好！」，民眾於11月4日館慶當天來館，只要衣服或配件有金色或黃色元素，拍照上傳臉書粉絲頁，即可於金屬工藝館兌換「生日蛋糕造型茶蠟」；「一齊學習『砂』礦山」，民眾可到遊客中心領取學習單，完成後即可免費兌換大小朋友都喜歡的「茶壺山砂畫組」材料包、做出獨一無二的礦山彩繪。

新北市立黃金博物館館長謝文祥表示，這次黃博館17週年館慶，有許多有趣又好康的活動，正值疫情慢慢解封，黃博館的220公斤黃金大金磚也開放觸摸，歡迎大家館慶時期來沾沾貴氣，有個好彩頭。

無法來館的民眾，也可以參加2項線上活動，與博物館同歡。10月30日至11月1日「彩繪你的礦山」線上活動，將館慶主視覺化為線稿，讓民眾在家列印創作，前80名留言者即可獲得「燈光怪磺火燈」紙雕材料包；11月1日至11月4日「17歲的連結」線上活動，則邀請民眾分享與「17」有關的照片，並寫下對博物館的期許，主辦單位將抽出50位民眾，贈送「迷你金條造型手工香皂+金塊磁鐵」，活動訊息請至官網查詢。

黃金博物館

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