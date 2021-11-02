金山危險路口新增號誌 有效降低事故發生

金山區主要幹道的中正路及中華路交會路口是車潮熱點，時常有交通意外發生，為提升交通安全環境，在市議員周雅玲協助下，完成增設路口紅綠燈，藉以提供民眾有個安全回家的道路。

金山區長廖武輝說，中正路及中華路交界口是交通車潮的熱點，不過不時會有交通意外發生，為提升交通安全，感謝在市議員周雅玲協助爭取下，終於在10月下旬增設路口的三色號誌燈，提供民眾有個安全回家的路，而裝設至今民眾反應成效都不錯。

市議員周雅玲表示，這個路段為十字路口但卻沒有交通號誌，雖然設有多項交通輔助措施，但也因路口較大車速過快，車輛左右轉還會因兩側建築阻擋轉彎車視線，容易造成意外事故，為保障民眾通行來往安全，特別邀集各單位會勘後，決議增設號誌改善路口交通。

當地里長表示，這個危險路口，時常因為車速過快發生車禍意外，是多年難解的問題，現在兩條路交會處的路口都增設了三色號誌燈，讓路過車輛停等、通過都有所依據，大大降低了事故發生率，讓用路人行車更有保障。