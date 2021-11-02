爸比的育兒攝影展 菁桐社區推性別平等觀念

台灣的社會文化，育兒一向由女性負責，不過近年已隨著性別平等觀念的推廣開始翻轉，平溪菁桐社區舉辦了一場爸比的育兒日常攝影展，展出許多爸比育兒的照片，要透過展覽激勵男性思考父親的角色，營造性別平等的家庭環境。

菁桐社區發展協會總幹事程凱生表示，這次活動是要大家瞭解性別友善的重要，只要心中有愛，性平無礙，性別平等從偏鄉開始做起，歡迎大家有空來參觀。

市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，菁桐社區發展協會長期在地方照顧長者，今天舉辦的爸比育兒攝影展活動，因應現在環境變遷，性別平等和育兒的觀念逐漸受到重視，活動可以讓性別平等觀念深入社區當中。

菁桐社區發展協會近期也在打造社區的綠色奇機菜園，今天也邀請貴賓一起動手種珠蔥，並用來作為社區的綠美化，菜園將由社區長者照料，讓長者可活動筋骨，並可與學校社區結合，打造友善空間。

配合育兒展主題，協會內還打造了一間親子同樂遊戲屋，今日進行揭牌，要提供給長者來做活動時給孫子玩樂，或是配合學校學生使用，未來年輕人回流偏鄉發展都可使用，為創造青銀共榮社區做好準備。