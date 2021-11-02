蘇貞昌選新北市長總部發言人黃韋鈞 拚議員初選

曾任行政院長蘇貞昌競選新北市長時總部發言人黃韋鈞，今天透過臉書宣布將投入民進黨初選，爭取參選2022年五股、泰山、林口選區議員。

黃韋鈞曾參加太陽花學運，自2016年起擔任立委蘇巧慧服務團隊成員，從地方服務、文宣規劃或是質詢稿撰寫的基層服務做起；並在行政院長蘇貞昌2018年參選新北市長時，擔任競選總部的發言人。

他表示，因深刻體認新北市是讓人嚮往落地生根、成家立業的沃土，卻因種種因素，讓過去快速前進的腳步慢了下來。他希望能讓城市更宜居、更安全，而且成為更值得每個居民驕傲的家鄉。

新北市第二選區原包括新（新莊）五泰林等行政區，有11席議員，在新莊劃出單獨成單一選區，也將牽動各區議員席次版圖。他表示，期望能奉獻一己之力，成為五泰林的生力軍，讓地方發展、讓五泰林的美與好，被更多人看見。