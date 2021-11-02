新北學生加碼抽再擴大 新增大專院校16萬人受惠

新北市因應行政院發放五倍券，推出「加倍奉還」專案，除送出31萬份新北加倍券，並推出「登錄發票抽汽車」及「學生加碼抽」等好康。新北市經發局今表示，為擴大「學生加碼抽」收惠對象，未來大專院校學生也可登記抽獎，預計16萬名學生因此受惠。

新北市自10月15日推出「加倍奉還」振興方案，原「學生加碼抽」受惠對象僅國小至高中學生。為吸引更多學生參加，放寬資格增加新北大專院校在校學生加入「學生加碼抽」活動，預計約16萬名在校生受惠。

經發局長何怡明表示，登錄發票開跑至今，半個月內發票登錄超過55萬張。新北市為讓在地學生參與活動，針對學生族群推出「學生加碼抽」，今並擴大學生參加資格認定，凡就讀於新北市境內國小至大專校院具有學籍之在學生，活動期間只要累計登錄發票滿2000元，就可抽200台iPad及150台AirPods。