新北市新泰塭仔圳增加196格汽車停車位 4小時只要40元

新北市新泰塭仔圳重劃工程如火如荼進行中，交通局為紓解泰山塭仔圳市地重劃區開發期間民眾停車需求，將於11月5日開放文小一（二區）停車場供民眾使用，共有196格汽車停車位、96格機車停車位，汽車停車採計次收費，機車免費，盼能解決周邊居民停車問題。

新北市交通局停管科長蔡柏坤表示，文小一（二區）停車場位於新北大道六段與漢口街交叉口，鄰近機捷泰山貴和站，提供捷運轉乘停車需求。

蔡柏坤文小一（二區）停車場的共有196格汽車停車位、96格機車停車位，汽車停車收費時段為平日周一至周五上午8時至晚上8時止，每4小時收費一次，每次40元；機車則是完全免費，歡迎周邊居民多加利用。

蔡柏坤表示，由新北市地政局統籌規劃的塭仔圳重劃區開發計畫，部分公設用地完成整地後陸續交付交通局闢建臨時停車場，目前已建闢完成4處臨時停車場，分別於5月底、8月初及10月底開放停車，再加上文小一（二區）臨時停車場，提供總停車位數量達到汽車634格，機車160格。

交通局表示，後續地政局將持續盤點公設土地，俟完成整地後交由交通局闢建臨時平面停車場，以滿足當地停車需求。