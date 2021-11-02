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影／北市辦10家社企成果發表 柯文哲盼政府出題企業解題

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲出席台北社企新力量永續城市新契機110年度成果發表會。記者潘才鉉／攝影
台北市長柯文哲出席台北社企新力量永續城市新契機110年度成果發表會。記者潘才鉉／攝影

北市產業局今舉辦台北社企新力量永續城市新契機110年度成果發表會，本年度入選的10家社企到現場發表成果，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、產業發展局長林崇傑也共同出席。柯文哲提到未來社企希望以政府出題企業解題方式進行，由市府在網站上提出困難，徵求可以解決的方法，盼社會可以更進步。

柯文哲表示，目前疫情趨緩，但社會將要面對一個比疫情更長遠的威脅就是極端氣候，因此很多企業要做的準備包括節能減碳、循環經濟、節碳排放，特別是政府跟企業要一起努力，不可能只有政府或企業單方面可以解決，如何讓企業在營運的時候，仍注意到市場、社會、跟環境責任三大領域。

柯文哲表示，短期內，社會福利預算會繼續上升，唯一的解決辦法就是讓更多的社會福利事業改由社會企業來做。除了企業提案，還有政府出題企業解題，尤其是政府出題企業解題的方式，比照資訊局線上公祭提案的例子，社會局將在網站上提出困難，徵求可以解決的方法。另外，社會局企劃處會成為一個收件單位，發函給社會企業、基金會等邀請提案，由市府開放一個實驗平台，希望透過這種方式可以讓台灣社會進步。

產發局表示，今年度促成的社會創新合作包含「食農創新」、「環境保護」、「社會採購」、「循環經濟」等四大議題。在「食農創新」議題上，由全球速食龍頭漢堡王與岩生築見合作開發無添加雞塊，「環境保護」議題則由環球購物中心耕耘，預計在商場內打造全台第一個綠色永續親子共學體驗空間；而面對「社會採購」議題，便利商店龍頭統一超商以「賣貨便」、「Open Point會員」兩大平台Story Wear，綠色冀泉、環境友善種子、勝利廚房、仁舟社會企業等五家社企，提供消費者循環包材與社企產品等永續消費新選擇。

社企 柯文哲 社會企業

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