疫情趨緩讓待用餐退燒？ 新北社會局：仍有店家新加入

疫情趨緩後，有些待用餐店家也結束發放，新北市議員葉元之近來持續轉交善款支持，同時也憂心店家數會減少。新北社會局回應，待用餐計畫的店家數已超標，不少愛心加碼待用餐；目前取餐狀況的確沒有變少，但也陸續有新店家加入，請民眾不要太擔心。

葉元之表示，日前有旅居洛杉磯的華僑朋友透過家人轉交1萬元給他，要支持愛心待用餐計劃，而他也將善款交給板橋的「四川快餐店」，盼能持續提供每餐100元的待用餐。

葉元之補充，「四川快餐店」之前加入新北市待用餐平台，並獲得市府2萬元經費，如今他接獲善款也趕緊來支持，因為他擔心疫情趨緩後，待用餐也可能慢慢不再供應，將影響到經濟狀況還未恢復的民眾。

社會局回應，新北的待用餐計畫自今年8月25日正式推動，預計執行至12月底，而就截至10月底前的數據，已經受理1207間店家申請，核定的店家己達1064家，超過原先預設的1000家目標。

社會局說明，目前已有208家完成發放，而在eFOOOD食物分享地圖上也還有856家店家持續發放中，且遍布新北29區，預計提供24萬4616份待用餐，其中愛心加碼量有4萬816份。

社會局強調，雖然疫情趨緩，但對社會及民眾的衝擊效應仍很大，目前取餐狀況沒有變少，即使有店家己經結束發放，但陸續仍有新的店家加入，請民眾不要太擔心。