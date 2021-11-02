淡水「公司田溪」不只有櫻花大道 更有跳石跌水秘境

新北許多河流景點廣受民眾歡迎，新北水利局指出，「公司田溪」所經過的淡水忠寮里，境內除有知名地標「無極天元宮」及好吃「草仔粿」外，在流域水尾橋至新厝橋間河段還有不少田園風光，包含石頭堆砌而成跳石跌水秘境、生物微棲地及大片筊白筍田等，適合喜歡悠活氛圍的民眾一遊。

新北境內有許多溪流河川經過，其中淡水地區除有淡水河之外，還有孕育當地城鎮發展的「公司田溪」長流，沿線除有許多文化歷史故事外，也有好吃好玩的熱門景點。

水利局指出，相傳荷蘭殖民時期，東印度公司為供應淡水及基隆守軍而於當地開闢田地，因而得名公司田溪；該溪流發源於大屯山，向西由港子坪出海流入台灣海峽，總長約15公里，是淡水區內的第一大溪流，流域內有多達11種保育類野生動物，如大冠鷲、斑頸鳩、褐樹蛙及龜殼花等。

水利局表示，溪流經過的忠寮里位居淡水大屯山腳下，沿線觀光景點不勝枚舉，包含以三色櫻、吉野櫻及巍峨天壇而聞名的「無極天元宮」，而距離天元宮約3至4分鐘步程的小吃「草仔粿」，以艾草製作的香氣很夠味，皮Q不黏牙，是遊客必買美食，每逢假日或賞櫻期間，總是人潮爆滿。

水利局還說，民眾若是要享受悠閒田野風光，也可到距離天元宮車程約6分鐘的一處河畔，有兼具生態、灌溉、觀光及防洪的秘境景點，也就是公司田溪的水尾橋至新厝橋間河段。