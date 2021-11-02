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北市醫護加班支援夜間接種 聯醫總院長：再發生我辭職

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市聯合醫院總院長黃勝堅（左）表示，若再有醫護晚班後加班支援接種服務狀況，他就辭職。圖／截自北市議會影片
北市聯合醫院總院長黃勝堅（左）表示，若再有醫護晚班後加班支援接種服務狀況，他就辭職。圖／截自北市議會影片

史上最複雜的第12期公費疫苗接種，北市花博接種站初期因配發名額問題及動線規畫問題，引發民怨，北市議員苗博雅指出，為了快速提供民眾接種服務，北市聯合醫院派出大量醫護支援，甚至有醫護執完夜班後，還要支援夜間接種服務，北市聯醫總院長黃勝堅承諾，如果再發生此事，「我辭職」。

苗博雅表示，北市聯合醫院尤其是仁愛院區，為了支援花博接種站工作負擔很大，最高紀錄醫院調度15個主治醫師、6個專科護理師，釋出的量能占了整間醫院主治醫師的一半，導致醫院既有病患沒人照顧，甚至有醫護抱怨，執完夜班後，還要支援花博接種站。

北市聯醫總院長黃勝堅表示，確實有聽到基層醫護的抱怨，但仍會照顧到醫院的病患，主要是10月13日、14日人數較多，除此之外，不會影響到醫療的品質；針對人力調度問題，保證不會再發生上述情況。

苗博雅緊接著問，需要接種的人數明明多到需要加開夜間時段，怎麼不會影響醫療品質，（聯醫）雖然保證不會再發生人力調度問題，但如果真的再發生怎麼辦？黃勝堅回應，「我辭職！」

苗博雅表示，這是很重大的承諾，希望人力調度問題不再發生；另由於北市聯醫基層醫護太好用，結果台北市政府就一直用，用到醫護都受不了，卻忽略其他醫療資源可以申請，中央今年6月就發布訊息，各縣市可向中央申請疫苗護理隊，北市頻頻傳出醫療量能不足問題，卻沒向外求助。

北市衛生局長黃世傑突然說，「那是中央學北市的（作法），我們不需要，自己徵招的就夠用了」。苗博雅回問，剛剛才說聯合醫院醫護很累，現在又說徵招的醫護夠用，到底哪個才是真的，如果真的夠用，為何還有人力調度的問題？黃世傑才表示，有需要會再跟中央申請支援。

苗博雅說，人力支援不夠事實，現在卻說人力夠，發生問題只要承認問題、解決問題就好，她只是陳述基層醫護的心聲，不能因為北市醫護忠誠好用，就忽略向外尋求人力的可能性，希望擴大招募施打人力，做到讓聯醫醫護人力可以維持既有醫療量能，不需要加班。

另也盼衛生局心胸可以開闊點，聽到聯合醫院基層的聲音，這沒有面子的問題；黃世傑說，沒問題，會做到。

苗博雅 衛生局 疫苗

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