北市托嬰中心疑歧視身障就業 社會、勞動局要查
台北市日前有一名陳姓女子面試托嬰中心，疑似因有身心障礙遭拒絕僱用。北市社會局今天回應，已與勞動局介入了解調查，若有相關情事，將依法開罰，最高可罰50萬元。
一名陳姓女子在臉書社團「爆料公社」表示，10月曾到台北市某公托中心應徵托育人員，原已被通知錄取，卻因手指天生無法伸直，在繳交資料時遭機構主任以「小孩會模仿」為由拒絕錄取。陳女表示，自己的身體情況並不影響工作及照顧孩子，認為對方歧視身障人士。
台北市政府社會局今天發布新聞稿回應，已通報勞動局就業安全科，兩局都已介入了解調查，待勞動局調查釐清兩方說法後，若有涉及身心障礙就業歧視，會再進行相關裁處。
社會局進一步說明，若經查發現違反身心障礙者權益保障法，可裁罰新台幣10萬元至50萬元罰鍰，按次裁罰。
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