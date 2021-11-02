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板橋要蓋「新北小巨蛋」籃球館預計可容1.2萬人

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北預計將板橋第二運動場館改建為「新北小巨蛋」，設施包含可容納1.2萬人的籃球館。圖／新北市體育處提供
新北預計將板橋第二運動場館改建為「新北小巨蛋」，設施包含可容納1.2萬人的籃球館。圖／新北市體育處提供

新北市議會總質詢第六日，新北市議員戴瑋珊提到，板橋第二運動場暨救國團舊址已閒置3年，招商進度緩慢，不知市府要拖到何時？新北市長侯友宜表示，此案確定採BOT方式開發，成本約150億元，預計明年完成可行性評估，後年初招商。體育處長洪玉玲補充，市府會以BOT方式興建一棟「新北小巨蛋」，將有可容納1.2萬人的籃球館與健身中心等設施。

板橋第二運動場館已有40多年歷史，設施包括標準跑道、戶外游泳池、1棟3層樓建物與體育館。其中大樓過去由救國團承租，不過救國團2017年不再續租，市府本打算以ROT形式招商修建，但企業皆認為大樓過於老舊，投資難有收益，連續流標3次，市府後來決定納入體育場空間，改採BOT招商，重建板橋第二運動場館。

戴瑋珊提出質疑，地方民眾都很期待市府興建運動場館，但市府從2018年至今招商失敗3次，到現在都還看不到進度，希望市府說明目前狀況。

戴瑋珊指出，除希望市府招商動作加快之外，也希望新建的運動場館能包含板橋居民需要的跑道、羽球場館與停車場等設施。

侯友宜說，這個案子量體很大，光開發成本就要150億左右，須做好完整可行性評估才能核定、招商。目前相關流程都在進行中，依促參法必要程序，預計明年3月完成可行性評估，9月完成先期規畫，後年初啟動招商。

洪玉玲解釋，此案將採BOT方式招商，由市府提供土地，得標業者出資興建、營運，並獲得一定年限的地上使用權，每年要向市府繳交土地租金、權利金。

洪玉玲指出，該案將規畫興建一座類似台北小巨蛋的運動中心，設施包括可容納1.2萬人的籃球場、運動Bar、100至300坪的健身中心，並附加休閒娛樂設施，包括運動服飾販售店、運動主題餐廳、運動用品商店，盼一次滿足民眾吃、喝、玩、樂所有需求。

洪玉玲補充，運動場館為一座綜合體育館，能提供板橋居民想要的羽球、跑道功能，還會設置地下停車場滿足停車需求，當規畫設計出來後，會再對地方民眾詳加說明。

體育 BOT

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