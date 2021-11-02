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「台北熊好券」振興後 市場處：將再編1億元振興預算

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市議會財建委員會上午審查議員提案。記者楊正海／攝影
北市議會財建委員會上午審查議員提案。記者楊正海／攝影

五倍券上路1個月 ，台北市議員李明賢指出，他走訪傳統非公有市場攤商，攤商反映五倍券「只收到1600元，怎麼辦？」李明賢另提振興方案，上午在議會財建委員會討論，他建議市府提出更多方案，並將範圍擴及非公有市場和夜市攤販。市場處表示，除了「台北熊好券」，北市府也新編1億元預算，明年加強振興。

李明賢說，他到內湖區七三七、湖光等民間市場，聽到不少攤商對五倍券大吐苦水，一名水果攤商表示，包括百貨、大賣場、電商都有綁促銷，五倍券都往這些促銷的賣場流動，攤商獲益實在有限；一名賣涼麵的老闆娘也說，「我都願意找零，五倍券才能收多一些。」

李明賢強調，五倍券似乎沒有雨露均霑，因為沒有促銷或折扣的基層攤商菜販，沒有從中獲益，民眾拿到五倍券後，顯然去夜市或攤商消費的機率較低，他才在議會請市府提出振興傳統非公有市場方案，希望能對基層攤商有所幫助。

議員潘懷宗質疑，攤商若申請稅籍，國稅局會不會對追稅？對此，產發局長林崇傑指出，熊好券有5種，只有饗購券需要開統編，市集券不需要開，攤商若有開統編，兩種券都可以用。至於去年疫情時，北市府曾推出各種抽獎活動，當初為了不要影響參與意願，希望攤商去登記設籍，不會被追稅，國稅局也答應，至今沒有被追稅的案例。

議員林穎孟說，市場處只看公有市場和夜市，但非公有市場，也就是民有市場，卻常被忽略，這些攤商都有一起做防疫，但補助紓困都沒有他們，現在振興又沒有，等於是次等、被遺忘。

市場處長陳庭輝指出， 公有市場的攤商，都享有饗購券和市集券的福利，非公有的市場攤商，這次也納入市集券，至於沒有列管的攤商，他會去詢問有沒有意願加入，但不可能3萬家無證攤販都可加入。另外，今年振興預算是熊好券，會再編1億元明年的振興費用，等熊好券幾波促銷過後，明年再搭配宣傳辦理振興。

李明賢 北市 夜市

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