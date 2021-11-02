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北市振興經濟卯起來抽獎 單張發票最高可抽100次

中央社 / 台北2日電

北市政府「2021台北購起來」祭出「日日抽、月月抽、週週抽」，單張發票最高可獲得100次抽獎機會，獎品包含汽車、IPhone13、PS5等，盼刺激消費。

台北市商業處上午舉辦「2021台北購起來」記者會，民眾只要在今年10月8日至明年2月15日間於台北市消費滿新台幣200元，上網登錄發票後即可獲得1組抽獎序號，於特約商店消費更可獲得2組序號，且以200元為級距，單張發票最高可獲得100次抽獎機會。

活動主打「日日抽、月月抽、週週抽」，從11月6日起，每日、每週五及每月5日皆會抽出登陸累積的序號，每組序號僅有1次中獎機會，至明年1月5日止，登錄萬華區店家開立的發票或收據，還可參加萬華加碼抽獎。

獎品包含IPhone13、PS5等，還有Audi、Tesla、Lexus等汽車大獎與熱門家電等，總獎品價值高達3000萬元。

台北市長柯文哲指出，此次活動性質與熊好券不同，熊好券主要使用台北通App發放，此次活動只要持有台北市商家發票即可參加，更針對萬華區加碼振興抽獎，預算也是北市府另外編列。

活動延續去年廣受好評的雲端發票綁定機制，民眾只需在首次登陸活動官網時勾選「同意串接雲端發票」，後續系統會將發票自動匯入參與抽獎，11月5日前至官網完成200元以上的發票登入，便可參加特別獎抽獎。

發票 北市 柯文哲

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